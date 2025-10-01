Apple добавила iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3 в список винтажных устройств

Компания Apple обновила список винтажных устройств, добавив в него два устройства: iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3. Список устаревших гаджетов остался без изменений. При этом iPhone 11 Pro и базовый iPhone 11 винтажными или устаревшими пока не считаются.

Несмотря на то, что iPhone 11 Pro Max поддерживает актуальную iOS 26, он попал в список по причине того, что винтажными считаются продукты компании, снятые с производства более 5 и менее 7 лет назад. Для них не предоставляется сервисная поддержка, обслуживание и запасные части в сервисных центрах. Apple будет ремонтировать такие устройства, но только при наличии запчастей, заказать их дополнительно уже нельзя.

iPhone 11 Pro Max вышел в 2019 году и стал первым флагманом от Apple с Pro Max в названии. Его сняли с продажи в 2020 году. Apple Watch Series 3 вышли в 2017 году, часы оставались в продаже до сентября 2022 года.