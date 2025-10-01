spot_img
1 октября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыApple добавила iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3 в список...

Apple добавила iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3 в список винтажных устройств

iPhone 11 Pro Max

Компания Apple обновила список винтажных устройств, добавив в него два устройства: iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3. Список устаревших гаджетов остался без изменений. При этом iPhone 11 Pro и базовый iPhone 11 винтажными или устаревшими пока не считаются.

Несмотря на то, что iPhone 11 Pro Max поддерживает актуальную iOS 26, он попал в список по причине того, что винтажными считаются продукты компании, снятые с производства более 5 и менее 7 лет назад. Для них не предоставляется сервисная поддержка, обслуживание и запасные части в сервисных центрах. Apple будет ремонтировать такие устройства, но только при наличии запчастей, заказать их дополнительно уже нельзя.

iPhone 11 Pro Max вышел в 2019 году и стал первым флагманом от Apple с Pro Max в названии. Его сняли с продажи в 2020 году. Apple Watch Series 3 вышли в 2017 году, часы оставались в продаже до сентября 2022 года.

Предыдущая статья
20-ci dəfə keçiriləcək NETTY2025 Azərbaycanın Milli İnternet Mükafatı başlayıb və sizi iştiraka dəvət edir
Следующая статья
OpenAI готовится запустить ИИ-аналог TikTok
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,873ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»