OpenAI готовится запустить ИИ-аналог TikTok

Компания OpenAI готовится запустить отдельное приложение для размещения коротких видеороликов, созданных с помощью ИИ-генератора видео Sora 2, сообщило издание Wired со ссылкой на внутренние источники.

Приложение будет иметь вертикальную ленту с видео, навигацию свайпами и вкладку «Для вас» с рекомендациями. Пользователи не будут иметь возможность выкладывать реальные видео, они смогут только создавать видеоклипы продолжительностью до 10 секунд, используя видеомодель Sora 2. Сервис не поддерживает возможность загрузки фото или видео, снятых камерой смартфона или из других приложений. В правой части ленты будет находится строка меню, которая позволит пользователям ставить лайки, комментировать или делать ремиксы видео.

В приложении также есть функция проверки личности, которая позволяет пользователям подтвердить свое сходство. После верификации сходства пользователь может использовать его в видео. Другие пользователи также могут использовать их образы в клипах. Например, кто-то может создать видео, где он катается на американских горках в тематическом парке с другом. Пользователи будут получать уведомления при каждом использовании их образа, даже если клип останется в черновике и не будет опубликован в дальнейшем.

Ранее компания Google объявила об интеграции с YouTube специальной версии ИИ-модели Veo 3 для генерации видео.