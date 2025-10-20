Analitiklər: yeni iPhone modelləri son illərin ən böyük marağına səbəb olub

Financial Times qəzetinin məlumatına görə, Apple üçün 2025-ci il iPhone seriyası pandemiyadan bəri ən uğurlu satış startı olub. Yenilənmiş modellər alıcılar arasında böyük maraq doğurub — təchizatçılar və mobil operatorlar gözləniləndən xeyli yüksək tələbat qeydə alıblar.
Visible Alpha analitiklərinin hesablamalarına görə, cari maliyyə ilində iPhone satış gəliri təxminən 4% artaraq 209,3 milyard dollara, gələn il isə 218,9 milyard dollara çatacaq. Mütəxəssislər bu artımı istifadəçilərin aktiv şəkildə cihazlarını yeniləməsi və investorların bayram mövsümü öncəsi Apple-a artan inamı ilə əlaqələndirirlər — baxmayaraq ki, şirkət süni intellekt funksiyalarının tətbiqini bir qədər gecikdirib və ABŞ-dakı yeni tarif riskləri də mövcuddur.
Bank of America qeyd edir ki, iPhone 17 modelinin çatdırılma gözləmə müddəti ötən illə müqayisədə 13% daha uzundur — bu isə adətən uğurlu satış dövrünün göstəricisi sayılır. IDC məlumatlarına əsasən, iPhone 16 ilə müqayisədə təchizat zəncirində xeyli yüksək sifarişlər müşahidə olunur, həmçinin mağazalarda yenidən uzun növbələr yaranıb, bu hal bir neçə ildir görünmürdü.
Hazırda illik satış həcmi təxminən 235 milyon ədəd səviyyəsində qalır, lakin 2027-ci ilə qədər bu rəqəmin 240–260 milyon ədədə çatacağı proqnozlaşdırılır.