spot_img
21 октября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныAnalitiklər: yeni iPhone modelləri son illərin ən böyük marağına səbəb olub

Analitiklər: yeni iPhone modelləri son illərin ən böyük marağına səbəb olub

Financial Times qəzetinin məlumatına görə, Apple üçün 2025-ci il iPhone seriyası pandemiyadan bəri ən uğurlu satış startı olub. Yenilənmiş modellər alıcılar arasında böyük maraq doğurub — təchizatçılar və mobil operatorlar gözləniləndən xeyli yüksək tələbat qeydə alıblar.

Visible Alpha analitiklərinin hesablamalarına görə, cari maliyyə ilində iPhone satış gəliri təxminən 4% artaraq 209,3 milyard dollara, gələn il isə 218,9 milyard dollara çatacaq. Mütəxəssislər bu artımı istifadəçilərin aktiv şəkildə cihazlarını yeniləməsi və investorların bayram mövsümü öncəsi Apple-a artan inamı ilə əlaqələndirirlər — baxmayaraq ki, şirkət süni intellekt funksiyalarının tətbiqini bir qədər gecikdirib və ABŞ-dakı yeni tarif riskləri də mövcuddur.

Bank of America qeyd edir ki, iPhone 17 modelinin çatdırılma gözləmə müddəti ötən illə müqayisədə 13% daha uzundur — bu isə adətən uğurlu satış dövrünün göstəricisi sayılır. IDC məlumatlarına əsasən, iPhone 16 ilə müqayisədə təchizat zəncirində xeyli yüksək sifarişlər müşahidə olunur, həmçinin mağazalarda yenidən uzun növbələr yaranıb, bu hal bir neçə ildir görünmürdü.

Hazırda illik satış həcmi təxminən 235 milyon ədəd səviyyəsində qalır, lakin 2027-ci ilə qədər bu rəqəmin 240–260 milyon ədədə çatacağı proqnozlaşdırılır.

Предыдущая статья
Yeni iQOO Watch GT 2 və TWS 5: uzunömürlü saatlar və güclü səsə malik qulaqlıqlar təqdim olundu
Следующая статья
Представлен флагманский смартфон iQOO 15 с мощной начинкой
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,865ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»