Yeni iQOO Watch GT 2 və TWS 5: uzunömürlü saatlar və güclü səsə malik qulaqlıqlar təqdim olundu

iQOO şirkəti iQOO Pad 5e planşeti ilə yanaşı, yeni nəsil geyilə bilən cihazlarını da təqdim edib — iQOO Watch GT 2 ağıllı saatlarını və iQOO TWS 5 simsiz qulaqlıqlarını.
Hər iki cihaz vivo modellərinin texnoloji bazasını miras alıb, lakin iQOO markasının üslubunda yenilənib. Saatlarda uzunmüddətli enerji davamlılığı və idman funksiyaları, qulaqlıqlarda isə yüksək səs keyfiyyəti və səsboğma sistemi ön plandadır.
iQOO Watch GT 2 modeli alüminium korpus və 2,07 düymlük AMOLED ekran (60 Hz yeniləmə tezliyi, 2400 nit parlaqlıq) ilə təchiz olunub. Saat 100-dən çox idman rejimini, peşəkar məşqləri və sağlamlıq göstəricilərinin monitorinqini dəstəkləyir. Qurğuda eSIM, GPS və NFC funksiyaları, həmçinin zənglər üçün daxili mikrofon və dinamik mövcuddur.
Saat Blue OS 3.0 əməliyyat sistemi üzərində işləyir və DeepSeek AI səs köməkçisini dəstəkləyir. iQOO Watch GT 2 eSIM rejimində 8 günə, yalnız Bluetooth rejimində isə 33 günə qədər işləyə bilir.
Yeni iQOO TWS 5 qulaqlıqları vivo TWS 5 modelinin texnologiyasına əsaslanır, lakin daha cəlbedici dizayn və təkmilləşdirilmiş akustika ilə fərqlənir. Onlar 11 mm-lik keramika diafraqmalı dinamiklər, 60 dB gücündə aktiv səsboğma sistemi və 5500 Hz diapazon ilə təchiz olunub. Qulaqlıqlar LDAC, AAC və SBC kodeklərini, həmçinin 360 dərəcə məkan səsini və 4 səs rejimini dəstəkləyir. Cəmi 42 ms gecikmə sayəsində oyun və film izləmək üçün də idealdır.
Qiymətlər belədir:
-
iQOO Watch GT 2 (Bluetooth versiyası) – 499 yuan (təxminən 70 dollar)
-
iQOO Watch GT 2 (eSIM versiyası) – 699 yuan (təxminən 98 dollar)
-
iQOO TWS 5 qulaqlıqları – 399 yuan (təxminən 56 dollar)
Məlumata görə, cihazlar satışa 25 oktyabrda çıxacaq.