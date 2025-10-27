45 saatadək işləmə müddətinə malik OPPO Enco X3s TWS qulaqlıqları anons edildi

OPPO şirkəti yeni Enco X3s simsiz qulaqlıqlarını qlobal bazara çıxarmağa hazırlaşır. Rəsmi təqdimatla yanaşı, qulaqlıqların bəzi texniki xüsusiyyətləri də artıq açıqlanıb.
Rəsmi məlumata görə, OPPO Enco X3s 50 dB səviyyəsinə qədər effektiv aktiv səsboğma (ANC) texnologiyasını dəstəkləyəcək. Model toxunma ilə idarəetmə, IP55 standartına uyğun toz və suya davamlılıq xüsusiyyətlərinə sahibdir. Batareya ömrü isə şarj qutusu ilə birlikdə 45 saata qədər çatır.
Qulaqlıqlar Dynaudio şirkətinin səs mütəxəssisləri ilə birgə hazırlanıb, bu da səs keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirildiyini göstərir.
İnternetdə artıq ağ rəngli Enco X3s modelinin render görüntüləri yayılıb, lakin digər rəng variantlarının da təqdim olunacağı istisna edilmir. Satışların 28 oktyabrda, təxminən 145 ABŞ dolları qiyməti ilə başlanacağı gözlənilir.