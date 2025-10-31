2025-ci ildə qlobal smartfon bazarının liderləri açıqlanıb

Analitik şirkət Omdia 2025-ci ilin üçüncü rübü üzrə qlobal smartfon bazarının vəziyyətinə dair yeni hesabatını dərc edib. Hesabatda dünyanın aparıcı brendlərinin bazar payları və ötən illə müqayisədə dinamikası əks olunub.
Məlumatlara görə, Samsung 2025-ci ilin üçüncü rübündə 19%-lik bazar payı ilə liderliyini qoruyub. Şirkətin cihaz tədarükü ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6% artıb. Analitiklər bu artımı əsasən Galaxy Z Fold 7 və Flip 7 qatlanan modellərinin uğurlu satışları ilə əlaqələndirirlər, baxmayaraq ki, Galaxy S25 flaqman seriyasına tələbat nisbətən mülayim olub. İkinci yerdə isə Apple qərarlaşıb — onun bazar payı 18% təşkil edir.
Üçüncü pillədə Xiaomi yer alır — şirkət ötən il olduğu kimi 14%-lik pay saxlayıb. Ardınca Transsion (TECNO və Infinix markalarının sahibi) gəlir — bu qrupun payına qlobal tədarükün 9%-i düşüb. İlk beşliyi isə Vivo tamamlayır; onun da 9%-lik payı olsa da, illik artım tempi daha zəif olub.