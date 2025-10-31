Microsoft показал значительный квартальный рост выручки в облачном сегменте

Корпорация Microsoft объявила результаты за первый квартал, закончившийся у нее 30 сентября 2026 фискального года.

Совокупная выручка за отчетный период увеличилась на 18% до $77,67 млрд. Облачный сегмент направления Azure показал рост выручки на 40%, а в целом облачный бизнес увеличил выручку компании на 28% до $30,9 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 12% до $27,7 млрд. По итогам всего 2025 фискального года в целом выручка Azure и других облачных сервисов выросла в годовом сравнении на 34% до более чем $75 млрд.

Направление Productivity and Business Processes, которое включает приложения Office и социальную сеть LinkedIn, получило квартальную выручку в размере $33 млрд. — рост на 17%. Направление More Personal Computing (реклама в поисковых системах, устройства и видеоигры) показало рост выручки на 4% до $13,8 млрд. Устройства и OEM-сектор Windows увеличили выручку на 6%, а игровые консоли Xbox — всего на 1%.

Капитальные затраты Microsoft за квартал достигли $34,9 млрд., это выше собственных прогнозов корпорации почти на $5 млрд. Более того, в 2026 фискальном году темпы роста капитальных затрат Microsoft превысят уровень 2025 фискального года.

В текущем квартале Microsoft рассчитывает выручить от $79,5 до $80,6 млрд.