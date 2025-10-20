20-ci dəfə keçiriləcək NETTY2025 Azərbaycanın Milli İnternet Mükafatı başlayıb və sizi iştiraka dəvət edir

Oktyabrın 1-də Azərbaycanın NETTY2025 Milli İnternet Mükafatı başlayıb.
2004-cü ildə yaradılan NETTY mükafatı hər il əhəmiyyətli Azərbaycan veb-saytlarını, mobil tətbiqləri, sosial platformalarda resursları, aktual İT-layihələri və informasiya texnologiyaları sahəsində qabaqcıl fəaliyyət göstərənləri aşkar edir və mükafatlandırır. 2025-ci ildə mükafat 20-ci dəfə keçirilir.
Müsabiqə iştirakçılarının ərizələri netty.az saytında qəbul olunur və 2025-ci il oktyabrın 1 -dən noyabrın 24-dək davam edəcək. Noyabrın 24-dən dekabrın 5-dək namizədlərin siyahısını formalaşdıran Ekspert Şurasının və Virtual Münsiflər Heyətinin səsverməsi keçiriləcək. Dekabrın 6-da NETTY Akademiyası namizədlər arasından qalibləri müəyyən etmək üçün səsverməyə başlayacaq.
Elan edilmiş əsas nominasiyalar üzrə hər bir kateqoriya üzrə qaliblər müəyyən ediləcək.
İştirakçıların qiymətləndirilməsi aşağıdakı 3 meyar üzrə aparılır: ideya, məzmun, icra.
Ərizələrin qeydiyyatı ödənişlidir. Oktyabrın 1-dən 7-dək ödəniş üçün 75% güzəşt tətbiq edilir.
2025-ci ildə NETTY aşağıdakı əsas kateqoriyalar üzrə vebsaytlar, tətbiqlər və sosial səhifələr arasında resursları qiymətləndirəcək:
- Elektron dövlət və rəqəmsallaşdırma
- Rəqəmsal iqtisadiyyat, biznes və startaplar
- İnnovasiyalar, kibertəhlükəsizlik, və süni intellekt
- Elm, təhsil və rəqəmsal savadlılıq
- Media, mədəniyyət və kreativ kontent
- XXI əsrin həyat tərzi və turizmi
- Cəmiyyət və inklüzivlik üçün texnologiyalar
NETTY2025-in qalibləri mükafatlandırma mərasimində rəsmi olaraq elan edilir. Müsabiqənin bütün nominantları tədbirə dəvətlidir. Tədbir zamanı müsabiqənin nominantları və qalibləri diplomları və rəsmi NETTY mükafatını, həmçinin müsabiqənin tərəfdaşlarından hədiyyələri əldə edirlər.
Müsabiqə haqqında ətraflı məlumatı netty.az saytından əldə edə, həmçinin bu saytdan iştirak üçün müraciət edə bilərsiniz.
Bu il mükafatı dəstəkləyən tərəfdaşlar:
Baş tərəfdaş: NAR
Rəsmi tərəfdaş: AZINTELECOM
Tərəfdaşlar: Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi (AIM), SmartHost, Savalan, Renley.
İnformasiya tərəfdaşları: Report İnformasiya Agentliyi, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, «Каспий» qəzeti, Baku.TV, Baku.ws, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media.
Mükafatla əməkdaşlıq üçün [email protected] ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.