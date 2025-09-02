Xiaomi представила smart-дисплей для управления умным домом

Компания Xiaomi представила smart-дисплей под названием Smart Central Control Screen Max. Устройство многофункционально, может управлять умным домом, общаться с чат-ботом и совершать видеозвонки через WeChat.

Xiaomi Smart Central Control Screen Max оснащено экраном диагональю 10,1 дюйма с разрешением 1920×1200 пикселей, поддерживает настенный монтаж и несколько способов управления, включая голосовой и сенсорный ввод. Рядом с экраном расположен вращающийся элемент управления, с помощью которого удобно выставлять различные значения: например, температуру для обогревателя или яркость светильника. Над дисплеем размещена 5 Мп камера с механической шторкой для видеосвязи через WeChat и ультразвуковой датчик присутствия, который включает дисплей при приближении пользователя.

В основе гаджета лежит четырехъядерный процессор (модель не названа), 2 Gb оперативной и 16 Gb встроенной памяти. Из опций подключения – двухдиапазонный модуль Wi-Fi с поддержкой технологии Mi Mesh 2.0, Bluetooth 5.3 и порт Ethernet. Розничная цена устройства составит $350.