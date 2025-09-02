BMW показал концепт электромотоцикла Motorrad Vision CE для езды без шлема

Компания BMW представила концепт электромотоцикла под названием BMW Motorrad Vision CE. Его уникальная конструкция позволяет водителю обходиться без использования защитной экипировки вплоть до шлема.
Это обеспечивается композитно-металлической системой, которую сама BMW называет «клеткой», а также особенной конструкцией сидения с ремнем безопасности.
Концепт получил удлиненную колесную базу и функцию автоматической балансировки. Конструкция продумана таким образом, чтобы даже при падении водитель оставался в безопасности — удар может поглотить как «клетка», так и демпфирующие вставки в корпусе.
Платформа CE-04, на которой основан электробайк, позволяет развивать мощность 31 кВт (42 л.с.) и максимальную скорость 120 км/ч. Остальные характеристики BMW не раскрывает.