OPPO A6 Max получил тонкий корпус и аккумулятор емкостью 7 000 мАч

Компания OPPO выпустила в Китае бюджетный смартфон A6 Max, который имеет тонкий, легкий и современный форм-фактор, но при этом оснащен большим аккумулятором на 7 000 мАч. При такой емкости батареи толщина смартфона не превышает 7,7 мм. Вес устройства составляет 198 гр. Поддерживается технология быстрой зарядки Oppo SuperVOOC мощностью 80 Вт, она позволяет зарядить смартфон от 0 до 50% всего за 24 минуты.

OPPO A6 Max оборудован 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800×1280 пикселей, частотой обновления 120 Hz, яркостью до 1600 нит и защитным стеклом Crystal Shield собственной разработки компании. Экран распознает касания мокрых пальцев.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 7 Gen 3 и оснащен 8 Gb оперативной и 256 Gb встроенной памяти. Для отвода тепла используется система охлаждения с испарительной камерой площадью 5200 мм². Двойная основная камера получила главный датчик на 50 Мп и датчик глубины 2 Мп, а разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. Смартфон защищен от попадания воды и пыли по спецификациям IP66/IP68/IP69 и соответствует стандарту SGS для работы при высоких температурах. Отмечается, что мощные динамики усиливают звук на 300%.

OPPO A6 Max уже поступил в продажу в Китае по цене примерно $224. Доступные цвета: белый и синий. В первом случае задняя панель выполнена из стекла, а во втором – из стекловолокна. Информации о международном релизе пока нет.