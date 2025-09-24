Xiaomi представила флагманские смартфоны 15T и 15T Pro с камерами Leica

На глобальном рынке состоялась премьера новой флагманской линейки Xiaomi 15T, в которую входят две модели: базовая и Pro-версия. Оба аппарата получили ряд улучшений по сравнению с моделями предыдущего поколения. Внешне модели почти не отличаются друг от друга, есть только небольшое различие в оформлении блока камер, которые были разработаны совместно с компанией Leica.

Обе модели оснащены 6,83-дюймовыми AMOLED-дисплеями с поддержкой разрешения 2772 × 1280 пикселей (447 ppi), пиковой яркостью 3200 нит и частотой дискретизации сенсора 480 Hz. В обоих версиях есть поддержка технологий HDR10+ и Dolby Vision, а также имеется сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light. Используется защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i. В базовой версии устройства используется панель с частотой обновления 120 Hz и ШИМ-регулировкой 3840 Hz, а в Pro-версии частота обновления экрана составляет 144 Hz. Xiaomi 15T Pro имеет тонкие рамки вокруг экрана — шириной всего 1,5 мм. Рамки стали на 27% тоньше по сравнению с моделью предыдущего поколения. Поддерживается технология затемнения экрана DC Dimming.

В основе Xiaomi 15T используется 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra, за обработку графику отвечает ускоритель Mali-G720. Для задач искусственного интеллекта используется фирменный нейросопроцессор NPU 880. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 Gb, емкость накопителя формата UFS 4.1 – 256 или 512 Gb.

Основная камера тройная, в нее входят главный датчик на 50 Мп (OmniVision OV50E, 1/1,56″, f/1.7, OIS), широкоугольный модуль на 12 Мп (OmniVision OV13B, 1/3,1″, f/2.2, фиксированный фокус, угол обзора 120°) и телефотомодуль на 50 Мп (Samsung JN1, 1/2,76″, f/1.9, автофокус, ЭФР 50 мм, оптический зум 2x, цифровой зум 20х). Поддерживается съемка видео в 4K@60 fps. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп (f/2.2, ЭФР 21 мм, угол обзора 90°). Габариты и вес: 163,2 x 78 x 7,5 мм, 194 гр.

Xiaomi 15T Pro построен на базе 3-нм процессора MediaTek Dimensity 9400+, графика — Immortalis-G925 MC12. Предусмотрен фирменный нейродвижок NPU 890. Аппарат поставляется с 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 емкостью 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

В состав основной камеры входят главный датчик на 50 Мп (OmniVision OV50H, 1/1,28″, f/1.62, OIS), широкоугольный объектив на 12 Мп (OmniVision OV13B, 1/3,1″, f/2.2, фиксированный фокус, угол обзора 120°) и перископ на 50 Мп (Samsung JN5, 1/2,76″, f/1.9, автофокус, ЭФР 115 мм, оптический зум 5x, OIS). Камера поддерживает съемку видео в 8K@30 fps. Фронтальная камера такая же, как у базовой модели. Габариты и вес: 162,7 x 77,9 x 7,96 мм, 210 гр.

В обеих моделях используется новая вычислительная платформа для обработки изображения Xiaomi AISP 2.0. Она использует алгоритмы на базе искусственного интеллекта для повышения качества снимков в различных сценариях, в том числе для оптимизации цвета, резкости и контраста. Источником питания в смартфонах служит аккумулятор емкостью 5500 мА ч. Есть различия в поддержке быстрых зарядок. В Xiaomi 15T — только проводная мощностью до 67 Вт, в 15T Pro — проводная до 90 Вт и беспроводная до 50 Вт. В оснащение смартфонов также входит поддержка 5G, Wi-Fi 6E (в Pro –версии Wi-Fi 7), Bluetooth 6.0, NFC, GPS, возможность использования двух SIM-карт в зависимости от региона (две nano-SIM, nano-SIM + eSIM или две eSIM), порт USB-С, ИК-пульт, стереодинамики с Dolby Atmos и сканер отпечатков пальцев, расположенный в экране. Оба смартфона защищены от влаги и пыли по стандарту IP68. Смартфоны получили новый режим рации: Xiaomi заявляет, что 15T Pro может связываться с другим таким же смартфоном на расстоянии до 2 км, даже если нет покрытия сотовой связи. У базового 15Т радиус действия меньше — до 1,3 км.

Цены на Xiaomi 15T: 12/256 Gb — €650, 12/512 Gb — €700. Смартфон будет поставляться в черном, сером и розово-золотистом цветах корпуса. Цены на Xiaomi 15T Pro: 12/256 Gb — €800, 12/512 Gb — €900, 12 Gb/1 Tb — €1000. Покупатели смогут выбирать между черным, серым и золотистым вариантами цветового исполнения корпуса.