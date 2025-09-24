Logitech выпустил беспроводную клавиатуру Signature Slim Solar Plus K980 со встроенными солнечными батареями

Компания Logitech представила беспроводную клавиатуру Signature Slim Solar Plus K980, которая заряжается не только от солнечного света, но и от искусственных источников. При этом устройство не имеет стандартных вариантов для зарядки аккумулятора.

В отличие от старых моделей, у K980 нет ни USB-разъема, ни отсека для сменных батареек. Более того, на корпусе нет выделенных светодиодных индикаторов, которые демонстрировали бы соответствие уровня освещенности оптимальным условиям зарядки. Для контроля за этими параметрами нужно будет установить на ПК фирменную утилиту. Как отмечается, зарядка будет осуществляться при освещенности не менее 200 люкс. Штатный светодиод меняет свой цвет с зеленого на красный, если требуется подзарядка.

Logitech отмечает, что при необходимости аккумулятор можно заменить, он безопасно извлекается, а запасные части будут поставляться через iFixit. Встроенный аккумулятор способен прослужить до 10 лет, а полностью заряженной клавиатуры хватит на работу в полной темноте до четырех месяцев.

Для настройки клавиатуры есть приложение Logi Options Plus. Среди дополнительных клавиш есть выключение камеры и микрофона, а также клавиша действий в верхнем ряду, которую можно запрограммировать в приложении под свои нужды. Отдельно имеется настраиваемая AI-клавиша, которая по умолчанию запускает Copilot в Windows или Gemini в ChromeOS, но ее можно перенастроить, например, на ChatGPT. Клавиатура поддерживает подключение до трех устройств по Bluetooth.

Logitech Signature Slim Solar Plus K980 уже поступила в продажу по цене $99,99.