spot_img
25 сентября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыLogitech выпустил беспроводную клавиатуру Signature Slim Solar Plus K980 со встроенными солнечными...

Logitech выпустил беспроводную клавиатуру Signature Slim Solar Plus K980 со встроенными солнечными батареями

Logitech Signature Slim Solar Plus K980

Компания Logitech представила беспроводную клавиатуру Signature Slim Solar Plus K980, которая заряжается не только от солнечного света, но и от искусственных источников. При этом устройство не имеет стандартных вариантов для зарядки аккумулятора.

Logitech

В отличие от старых моделей, у K980 нет ни USB-разъема, ни отсека для сменных батареек. Более того, на корпусе нет выделенных светодиодных индикаторов, которые демонстрировали бы соответствие уровня освещенности оптимальным условиям зарядки. Для контроля за этими параметрами нужно будет установить на ПК фирменную утилиту. Как отмечается, зарядка будет осуществляться при освещенности не менее 200 люкс. Штатный светодиод меняет свой цвет с зеленого на красный, если требуется подзарядка.

Logitech отмечает, что при необходимости аккумулятор можно заменить, он безопасно извлекается, а запасные части будут поставляться через iFixit. Встроенный аккумулятор способен прослужить до 10 лет, а полностью заряженной клавиатуры хватит на работу в полной темноте до четырех месяцев.

Для настройки клавиатуры есть приложение Logi Options Plus. Среди дополнительных клавиш есть выключение камеры и микрофона, а также клавиша действий в верхнем ряду, которую можно запрограммировать в приложении под свои нужды. Отдельно имеется настраиваемая AI-клавиша, которая по умолчанию запускает Copilot в Windows или Gemini в ChromeOS, но ее можно перенастроить, например, на ChatGPT. Клавиатура поддерживает подключение до трех устройств по Bluetooth.

Logitech Signature Slim Solar Plus K980 уже поступила в продажу по цене $99,99.

Предыдущая статья
LG 240 Hz tezlikli UltraGear 27GX704A adlı yeni OLED oyun monitorunu təqdim etdi
Следующая статья
Xiaomi представила флагманские смартфоны 15T и 15T Pro с камерами Leica
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,878ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»