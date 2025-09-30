Второй день инновационного саммита INMerge 2025, организованного PASHA Holding, завершился содержательными дискуссиями и обсуждением глобальных перспектив

Инновационный саммит INMerge, прошедший в Баку с 29 по 30 сентября 2025 года, официально завершился динамичным обменом идеями, объединив мировых лидеров мысли, новаторов и предпринимателей.

В первой половине дня Марк Рэндольф, соучредитель Netflix, поделился опытом компании, проделавшей путь от простой идеи до успешного бизнеса в глобальном масштабе. Он также дал стартапам ценные советы о ключевых факторах, которые следует учитывать при построении и масштабировании бизнеса. В панельной сессии, посвященной роли экспериментов и креативных систем в формировании будущего, приняли участие ведущие эксперты, включая Джалала Гасымова, генерального директора PASHA Holding; Марка Рэндольфа, соучредителя Netflix; Хэла Грегерсена, профессора Массачусетского технологического института; и Эда Кэтмелла, соучредителя Pixar.

В течение дня состоялся ряд ключевых докладов и панельных дискуссий, посвященных широкому кругу тем, включая состояние венчурного капитала в регионе, влияние маркетинга и социальных сетей на местный бизнес и культуру, становление искусственного интеллекта как современной реальности и взаимосвязь данных и энергетического сектора с современными бизнес-тенденциями.

Руководители, участвовавшие в этих сессиях, подчеркнули важность согласования местного опыта с глобальными тенденциями и необходимость разработки проактивных, ориентированных на будущее стратегий в меняющемся мире.

Саммит завершился церемонией вручения наград InBattle Startup Awards, где за признание боролись 40 стартапов из разных стран. Среди них MULK PROTOCOL был удостоен главной награды, продемонстрировав растущую экосистему стартапов и предпринимательский дух региона.

Инновационный саммит INMerge, который проводится уже в пятый раз, — это крупное региональное мероприятие, организованное PASHA Holding и объединяющее ключевых заинтересованных лиц инновационной экосистемы, включая стартапы, инвесторов и корпорации из Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана, Узбекистана и других стран региона. На саммите приняло участие более 5000 человек, выступило 150 спикеров, были представлены 100 стартапов и более 80 венчурных фондов. Это мощная платформа для трансграничного сотрудничества и устойчивого роста инновационной экосистемы.