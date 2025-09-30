Logitech MX Master 4 — новая версия флагманской мыши с тактильной отдачей

Компания Logitech представила MX Master 4 — новую модель беспроводной флагманской оптической мыши в профессиональной серии. С точки зрения эргономики MX Master 4 мало чем отличается от своей предшественницы MX Master 3S. Новая модель стала чуть тяжелее (весит 150 гр вместо 141 гр), чуть шире (на 4 мм) и выше (на 3,3 мм). Верхняя поверхность теперь выполнена из матового пластика с полупрозрачными основными кнопками, а боковины остались прорезиненными. Эргономичная форма и дополнительные кнопки под большой палец по-прежнему ориентированы для обладателей ладоней среднего и крупного размеров и работающих правой рукой.

Главным новшеством манипулятора стала система тактильной отдачи. Встроенная панель Haptic Sense в подставке под большой палец вибрирует при нажатии и открывает меню Action Ring с настраиваемыми ярлыками для приложений и системных функций. Пользователь может создавать несколько уровней таких меню, а каждое действие сопровождается легкими вибрациями.

Для полноценной работы всех функций потребуется приложение Logi Options Plus. Тактильная отдача используется при жестах, работе с Action Ring и с автоматизированными макросами Smart Actions. Также можно включить виброотклик при перемещении курсора между экранами. При желании функцию тактильной обратной связи можно полностью отключить.

Кроме того, мышь получила обновленный чип для более стабильного соединения и новый приемник USB‑C Bolt, совместимый с другими устройствами Logitech, включая клавиатуру Signature Slim Solar Plus. Кнопка для управления жестами теперь расположена рядом с боковыми клавишами, под колесом горизонтального скролла. Заявленное время автономной работы достигает 70 дней, при высоком уровне интенсивности тактильной отдачи оно сокращается. Минутная зарядка обеспечивает до трех часов работы. Мышь по-прежнему можно подключать к трем устройствам одновременно и переключаться между ними в процессе работы. Оптический датчик позволяет работать как на стеклянных поверхностях, так и на тканевых.

Logitech MX Master 4 поступит в продажу в октябре по цене $119,99.