Visa расширяет присутствие в Азербайджане и открывает новый офис в Баку

Visa (NYSE: V), мировой лидер в сфере цифровых платежей, сегодня объявила об открытии нового офиса в Азербайджане. Это важное событие отражает стремление компании расширить своё присутствие и поддержать дальнейшее развитие платёжной индустрии страны.

Открытие нового офиса сопровождается расширением команды. В бакинском офисе работают команды развития бизнеса, консалтинга, продуктов и маркетинга. Благодаря этому шагу Visa намерена усилить поддержку финансовых учреждений, бизнеса и потребителей в Азербайджане.

«Открытие нового офиса в Баку подчёркивает стратегическую роль Азербайджана для Visa как одного из самых динамичных рынков региона с высоким спросом на современные платёжные технологии», — заявил Тарек Махмуд, региональный президент Visa в Центральной и Восточной Европе, в странах Ближнего Востока и Африки (CEMEA). «Новый офис поможет укрепить отношения Visa с местными партнерами и будет способствовать развитию платёжного сектора для долгосрочного экономического роста Азербайджана».

«Visa уже много лет является для нас надежным и стратегическим партнёром. За это время мы реализовали сотни проектов, многие из которых стали инновационными не только для Азербайджана, но и для всего региона. Среди них — запуск первой цифровой карты в стране, внедрение токенизации и возможность приёма платежей через смартфон для предпринимателей. Уверен, что открытие нового офиса Visa в Баку и расширение её команды откроет новые горизонты для нашего сотрудничества и позволит достичь ещё более впечатляющих результатов», — сказал Фарид Гусейнов, председатель Правления и Главный исполнительный директор Kapital Bank.

«Наше партнёрство с Visa — это не просто многолетний опыт совместной работы, это доверие и общее стремление к развитию финансовой экосистемы страны. С момента выпуска первой чиповой карты Visa и ABB в 1997 году до внедрения передовой технологии Visa Mobility & Transport Transaction (MTT), мы неизменно стремились к инновациям и цифровизации платежей. Мы гордимся тем, что клиенты ABB могут оплачивать покупки быстро, удобно и безопасно, пользуясь сервисами мирового уровня», — прокомментировал Аббас Ибрагимов, Председатель правления ABB.

В последние годы Visa заметно усилила своё присутствие в Азербайджане и внедрила много новых технологий. Среди ключевых инициатив – технология Visa Token Service, позволяющая совершать платежи через цифровые кошельки; решение Visa B2B Connect, которое впервые было запущено в Азербайджане из 88 стран региона CEMEA и обеспечивает быстрые трансграничные банковские транзакции; технология Visa Tap to Phone, которую поддерживают 9 местных банков. Кроме того, Visa внедрила технологию Mobility & Transit Transaction (MTT) model которая позволяет бесперебойно оплачивать проезд на всех 14 станциях маршрута Баку-Сумгаит и объединяет оплаты за проезд в общественном транспорте за 24 часа в одну транзакцию, что стало первым подобным внедрением в регионе CISSEE.