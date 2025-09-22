Object First — лучшая СХД для Veeam

Ежедневно в мире генерируется около 328,77 млн. терабайт данных. Аналитики прогнозируют, что к 2028 году этот объем превысит 394 зеттабайта. Вместе с этим стремительно развиваются способы хранения, обработки и резервного копирования информации. Просто хранить данные уже недостаточно — необходимо эффективно управлять ими, анализировать и защищать. Каждая новая технология открывает новые возможности, помогая компаниям работать быстрее и безопаснее.

Пользователи Veeam при обновлении своего локального хранилища резервных копий ищут безопасное, простое и мощное решение, защищенное от программ-вымогателей. Им нужны быстрое резервное копирование, поддержка мгновенного восстановления и высочайший уровень защиты данных без глубоких знаний в области безопасности. Однако многие по-прежнему ограничиваются устаревшими решениями, такими как DAS (Direct-Attached Storage), устройства дедупликации или защищенные репозитории Linux. Эти решения не оптимизированы для Veeam, что часто приводит к снижению уровня безопасности и производительности, а также требуют привлечения дополнительного технического персонала для управления.

Программы-вымогатели остаются одной из самых распространенных киберугроз, а 96% подобных атак направлены именно на резервные хранилища. Ootbi (Out-of-the-Box-Immutability) от Object First обеспечивает восстановление данных для клиентов Veeam с помощью устройства, которое можно установить в стойку, сложить в стек и подключить за 15 минут, обеспечивая при этом непревзойденную производительность резервного копирования и восстановления.

3 причины, по которым Ootbi лучше всего подходит для Veeam

1. Лучшее хранилище — безопасное

Ootbi — это локальное объектно-ориентированное решение для резервного копирования, обеспечивающее неизменяемое хранилище резервных копий, отвечающее требованиям стандарта CISA и защищенное с помощью S3 Object Lock. Ootbi легко интегрируется с конфигурацией хранения данных Veeam v13 с прямым доступом к объектам, используя Veeam SOSAPI (Smart Object Storage API). Решение Ootbi, созданное на базе защищенной операционной системы Linux, не имеет root-доступа и доступа к бэкэнду, что обеспечивает защиту от программ-вымогателей без необходимости настройки безопасности или специальных знаний. Встроенная в S3 неизменяемость и протоколы HTTPS обеспечивают безопасность связи и шифрование всего сетевого трафика между Veeam и Ootbi.

Защищенное объектное хранилище с нулевым административным доступом предотвращает преднамеренное или случайное удаление данных.

Протестировано независимыми организациями, а результаты опубликованы для обеспечения полной прозрачности.

Соответствует лучшим практикам IТ-безопасности, используя открытую архитектуру S3 для стандартизированного подхода, подтвержденного внешним тестированием, что позволяет избежать использования решений по хранению данных типа «черный ящик».

Защищенный по умолчанию аппаратный форм-фактор, отделяющий Ootbi от сервера Veeam Backup & Replication, создавая несколько зон устойчивости.

Защищенное объектное хранилище с нулевым доступом к BIOS, операционной системе, системе хранения данных или самим данным.

Полностью обновляется и управляется Object First.

2. Лучшее хранилище — простое

Ootbi избавляет вас от ненужных функций, не требующихся для резервного копирования и восстановления, настраивая работу с уровнем управления данными Veeam. Первоначальная настройка и масштабирование занимают всего несколько минут. Балансировка нагрузки между узлами выполняется автоматически, без необходимости дополнительной настройки или корректировки пространства имен в Veeam.

Настройка не требует специальных знаний — всего три IP-адреса (два физических и один виртуальный для конечной точки S3), имя пользователя, пароль и настройка MFA.

Дополнительные узлы можно добавить за считанные минуты с автоматическим масштабированием и балансировкой нагрузки. Изменение конфигурации пространства имен Veeam или резервного репозитория не требуется.

Уведомления и обновления легко доступны с серверов Object First, что гарантирует безопасность и актуальность ядра Linux и проприетарного ПО для объектного хранения данных благодаря проверенным QA исправлениям, устранению уязвимостей нулевого дня и эксплойтов.

Снижая административные сложности, присущие типичным решениям для хранения данных, Object First берет на себя как риски безопасности, так и эксплуатационные риски, перекладывая задачи безопасности и оптимизации на собственную команду.

3. Лучшее хранилище — мощное

Емкость и производительность Ootbi масштабируются линейно, поддерживая скорость резервного копирования и восстановления до 8 ГБ/с при объеме хранилища до 1,7 ПБ. Как неизменяемая основная целевая система, решение Ootbi также оптимизировано для масштабируемого восстановления, включая мгновенное.

Поддерживает мгновенное восстановление до 300 одновременно активных виртуальных машин.

Все узлы оснащены двумя активными сетевыми интерфейсами для обслуживания трафика S3.

Узел Ootbi на 432 ТБ включает в себя два сетевых адаптера 25G SFP28.

Все остальные узлы оснащены двумя сетевыми адаптерами 10G T-Base или SFP+ 10G.

Все узлы Ootbi распараллеливают входящие потоки данных и автоматически балансируют нагрузку объектов на массив RAID 6.

Разработаны для использования стандартного размера блока и шифрования Veeam, принимают и защищают данные Veeam с помощью Veeam SOSAPI.

Масштабируется от 20 ТБ до 7 ПБ в рамках одного развертывания Veeam.

Что нового в Ootbi?

В рамках своей стратегии глобальной экспансии компания Object First добилась значительного роста в первом квартале 2025 года. Объемы резервирования в США и Канаде выросли на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в регионе EMEA — на 835%. Компания также запустила калькулятор резервного копирования, который упрощает планирование и определение емкости хранилища, снижая риски недостаточного или избыточного выделения ресурсов. Этот инструмент обеспечивает точные оценки, основанные на конкретных рабочих нагрузках и политиках хранения, предоставляя подробные рекомендации.

Во втором квартале 2025 года Object First представила три новых устройства Ootbi емкостью 20 ТБ, 40 ТБ и 432 ТБ. Этот расширенный портфель позволяет организациям — от малого бизнеса до крупных предприятий — использовать неизменяемое хранилище резервных копий для рабочих нагрузок объемом от 20 ТБ до 7 ПБ. Новые обновления прошивки также обеспечивают 20% увеличение скорости восстановления на всех устройствах, а модель емкостью 432 ТБ удваивает скорость приема данных до 8 ГБ/с на кластер.

Чтобы узнать больше о том, почему Ootbi от Object First — лучшее решение для Veeam, запросите демонстрацию или посетите сайт objectfirst.com. По вопросам приобретения и развертывания решения Ootbi вы можете обратиться к официальному дистрибьютору Object First в Азербайджане — группе компаний МУК.

+994-12-464-43-50 / [email protected]