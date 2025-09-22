Object First — лучшая СХД для Veeam

Ежедневно в мире генерируется около 328,77 млн. терабайт данных. Аналитики прогнозируют, что к 2028 году этот объем превысит 394 зеттабайта. Вместе с этим стремительно развиваются способы хранения, обработки и резервного копирования информации. Просто хранить данные уже недостаточно — необходимо эффективно управлять ими, анализировать и защищать. Каждая новая технология открывает новые возможности, помогая компаниям работать быстрее и безопаснее.
Пользователи Veeam при обновлении своего локального хранилища резервных копий ищут безопасное, простое и мощное решение, защищенное от программ-вымогателей. Им нужны быстрое резервное копирование, поддержка мгновенного восстановления и высочайший уровень защиты данных без глубоких знаний в области безопасности. Однако многие по-прежнему ограничиваются устаревшими решениями, такими как DAS (Direct-Attached Storage), устройства дедупликации или защищенные репозитории Linux. Эти решения не оптимизированы для Veeam, что часто приводит к снижению уровня безопасности и производительности, а также требуют привлечения дополнительного технического персонала для управления.
Программы-вымогатели остаются одной из самых распространенных киберугроз, а 96% подобных атак направлены именно на резервные хранилища. Ootbi (Out-of-the-Box-Immutability) от Object First обеспечивает восстановление данных для клиентов Veeam с помощью устройства, которое можно установить в стойку, сложить в стек и подключить за 15 минут, обеспечивая при этом непревзойденную производительность резервного копирования и восстановления.
3 причины, по которым Ootbi лучше всего подходит для Veeam
1. Лучшее хранилище — безопасное
Ootbi — это локальное объектно-ориентированное решение для резервного копирования, обеспечивающее неизменяемое хранилище резервных копий, отвечающее требованиям стандарта CISA и защищенное с помощью S3 Object Lock. Ootbi легко интегрируется с конфигурацией хранения данных Veeam v13 с прямым доступом к объектам, используя Veeam SOSAPI (Smart Object Storage API). Решение Ootbi, созданное на базе защищенной операционной системы Linux, не имеет root-доступа и доступа к бэкэнду, что обеспечивает защиту от программ-вымогателей без необходимости настройки безопасности или специальных знаний. Встроенная в S3 неизменяемость и протоколы HTTPS обеспечивают безопасность связи и шифрование всего сетевого трафика между Veeam и Ootbi.
- Защищенное объектное хранилище с нулевым административным доступом предотвращает преднамеренное или случайное удаление данных.
- Протестировано независимыми организациями, а результаты опубликованы для обеспечения полной прозрачности.
- Соответствует лучшим практикам IТ-безопасности, используя открытую архитектуру S3 для стандартизированного подхода, подтвержденного внешним тестированием, что позволяет избежать использования решений по хранению данных типа «черный ящик».
- Защищенный по умолчанию аппаратный форм-фактор, отделяющий Ootbi от сервера Veeam Backup & Replication, создавая несколько зон устойчивости.
- Защищенное объектное хранилище с нулевым доступом к BIOS, операционной системе, системе хранения данных или самим данным.
- Полностью обновляется и управляется Object First.
2. Лучшее хранилище — простое
Ootbi избавляет вас от ненужных функций, не требующихся для резервного копирования и восстановления, настраивая работу с уровнем управления данными Veeam. Первоначальная настройка и масштабирование занимают всего несколько минут. Балансировка нагрузки между узлами выполняется автоматически, без необходимости дополнительной настройки или корректировки пространства имен в Veeam.
- Настройка не требует специальных знаний — всего три IP-адреса (два физических и один виртуальный для конечной точки S3), имя пользователя, пароль и настройка MFA.
- Дополнительные узлы можно добавить за считанные минуты с автоматическим масштабированием и балансировкой нагрузки. Изменение конфигурации пространства имен Veeam или резервного репозитория не требуется.
- Уведомления и обновления легко доступны с серверов Object First, что гарантирует безопасность и актуальность ядра Linux и проприетарного ПО для объектного хранения данных благодаря проверенным QA исправлениям, устранению уязвимостей нулевого дня и эксплойтов.
- Снижая административные сложности, присущие типичным решениям для хранения данных, Object First берет на себя как риски безопасности, так и эксплуатационные риски, перекладывая задачи безопасности и оптимизации на собственную команду.
3. Лучшее хранилище — мощное
Емкость и производительность Ootbi масштабируются линейно, поддерживая скорость резервного копирования и восстановления до 8 ГБ/с при объеме хранилища до 1,7 ПБ. Как неизменяемая основная целевая система, решение Ootbi также оптимизировано для масштабируемого восстановления, включая мгновенное.
- Поддерживает мгновенное восстановление до 300 одновременно активных виртуальных машин.
- Все узлы оснащены двумя активными сетевыми интерфейсами для обслуживания трафика S3.
- Узел Ootbi на 432 ТБ включает в себя два сетевых адаптера 25G SFP28.
- Все остальные узлы оснащены двумя сетевыми адаптерами 10G T-Base или SFP+ 10G.
- Все узлы Ootbi распараллеливают входящие потоки данных и автоматически балансируют нагрузку объектов на массив RAID 6.
- Разработаны для использования стандартного размера блока и шифрования Veeam, принимают и защищают данные Veeam с помощью Veeam SOSAPI.
- Масштабируется от 20 ТБ до 7 ПБ в рамках одного развертывания Veeam.
Что нового в Ootbi?
В рамках своей стратегии глобальной экспансии компания Object First добилась значительного роста в первом квартале 2025 года. Объемы резервирования в США и Канаде выросли на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в регионе EMEA — на 835%. Компания также запустила калькулятор резервного копирования, который упрощает планирование и определение емкости хранилища, снижая риски недостаточного или избыточного выделения ресурсов. Этот инструмент обеспечивает точные оценки, основанные на конкретных рабочих нагрузках и политиках хранения, предоставляя подробные рекомендации.
Во втором квартале 2025 года Object First представила три новых устройства Ootbi емкостью 20 ТБ, 40 ТБ и 432 ТБ. Этот расширенный портфель позволяет организациям — от малого бизнеса до крупных предприятий — использовать неизменяемое хранилище резервных копий для рабочих нагрузок объемом от 20 ТБ до 7 ПБ. Новые обновления прошивки также обеспечивают 20% увеличение скорости восстановления на всех устройствах, а модель емкостью 432 ТБ удваивает скорость приема данных до 8 ГБ/с на кластер.
Чтобы узнать больше о том, почему Ootbi от Object First — лучшее решение для Veeam, запросите демонстрацию или посетите сайт objectfirst.com. По вопросам приобретения и развертывания решения Ootbi вы можете обратиться к официальному дистрибьютору Object First в Азербайджане — группе компаний МУК.
