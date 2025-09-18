Nothing представил TWS-наушники Ear (3) с обновленным кейсом

Компания Nothing представила следующее поколение флагманских TWS-наушников Ear (3). Апгрейд самих наушников минорный, основные изменения коснулись зарядного кейса.

Внешне наушники Nothing Ear (3) сохранили свой фирменный прозрачный стиль, а также получили металлические вставки. Форма была слегка изменена для большего комфорта. Обновленный зарядный кейс частично выполнен из переработанного металла.

Динамики увеличили с 11 до 12 мм, обеспечиваются более глубокий бас и высокие частоты, также заявлен 360-градусный звук Static Spatial Audio. Эффективность системы активного шумоподавления осталась на прежнем уровне до 45 дБ. Емкость батарей внутри наушников выросла с 46 до 55 мАч. На этом изменения самих наушников заканчиваются.

Основным нововведением стала функция Super Mic: зарядный кейс получил пару микрофонов, которые можно использовать для звонков и голосовых заметок. Нажав специальную кнопку, можно переключить запись звука с наушников на сам кейс и использовать его для более чистой голосовой передачи с шумоподавлением до 95 дБ. При этом сами наушники должны быть извлечены из кейса и подключены к смартфону. Емкость кейса осталась прежней — 500 мАч.

Компания заявляет о 10 часах автономной работы с отключенным шумоподавлением и о 38 часах с учетом кейса. Есть быстрая и беспроводная зарядка.

Цена Nothing Ear (3) составляет $179. В свободную продажу наушники поступят 8 октября.