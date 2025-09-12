В Epic Games Store можно бесплатно забрать три игры

В Epic Games Store наступила очередная недельная раздача. На этот раз пользователям дарят сразу три игры: Ghostrunner 2, Monument Valley II и The Battle of Polytopia. Акция будет действовать до 18 сентября 19:00 по бакинскому времени.

Ghostrunner 2 – слэшер от первого лица, действие которого происходит в киберпанковом мире.

Monument Valley II – головоломка, сюжет которой рассказывает о девушке Ро и ее ребенке, странствующих по сюрреалистическим лабиринтам.

The Battle of Polytopia — пошаговая красочная стратегия в жанре 4X.

На следующей неделе в Epic Games Store начнется новая раздача. Будут бесплатно отдавать артхаусное приключение Samorost 2 и многопользовательскую игру Project Winter про выживание в снегах.