Span объявляет о расширении бизнеса в Азербайджане в рамках своей масштабной трансформации

Компания Span, которая несколько лет занимает на рынке Азербайджане ведущие позиции в качестве поставщика и партнера Microsoft, а также дистрибьютора решений в области кибербезопасности, облачных технологий, анализа данных и цифровой трансформации для корпоративных клиентов, прошла значительную трансформацию. На сегодняшний день Span также предлагает полноценные услуги в сфере IT-интеграции, успешно реализуя проекты любой сложности на локальном рынке.

Одно из новых и ключевых направлений деятельности компании — внедрение и поддержка сетевого и серверного оборудования глобальных лидеров индустрии, таких как Cisco, Fortinet, Dell Technologies, HPE, Lenovo и других производителей. Благодаря этому клиентам компании предоставляются комплексные услуги, включающие как программное обеспечение, так и надежные инфраструктурные решения. Особенным преимуществом Span также является международная команда сертифицированных специалистов, обладающая глубокими знаниями и практическим опытом в области внедрения программных и аппаратных инструментов. Статус официального партнера ведущих мировых вендоров IT-решений гарантирует клиентам доступ к лучшим практикам, инновационным решениям и гарантирует высочайший уровень поддержки.

Кроме этого, важным элементом стратегии развития компании в последние годы стало внедрение инструментов на базе искусственного интеллекта. В частности, Span рассматривает Microsoft Copilot и другие решения в этой области как один из ключевых инструментов, которые помогают бизнесу быть более продуктивным, автоматизировать рутинные процессы и оперативно принимать решения в вопросах цифровой трансформации. Это особенно актуально в условиях, когда внедрение искусственного интеллекта в организациях становится необходимостью для обеспечения их конкурентоспособности на стремительно развивающемся рынке.

Стремясь обеспечить клиентов в Азербайджане высококачественными услугами и расширить свое присутствие на локальном рынке, Span объявляет о назначении директором компании Span Azerbaijan Сабины Гусейновой, которая имеет многолетний опыт работы в ведущих IT-интеграторах страны с таким глобальными вендорами, как Cisco, HPE, Dell Technologies, Fortinet, Lenovo, Huawei, Palo Alto Networks, IBM и т.д. Обладая стратегическим видением, Сабина Гусейнова займется развитием сертифицированной технической команды, готовой к внедрению инновационных решений, включая решения на базе искусственного интеллекта, что обеспечит клиентам Span в Азербайджане доступ к современным и надежным технологиям. Благодаря ее профессиональным навыкам, Span Azerbaijan продолжит трансформацию из поставщика лицензионного программного обеспечения и сопутствующих сервисов в полноценного IТ-интегратора на рынке.

О Span:

Span — ведущая хорватская IТ-компания с более чем 30-летним опытом разработки и внедрения передовых технологических решений и услуг. Span, имеющая офисы в 16 странах мира, известна на рынке как многопрофильная компания, специализирующаяся на трех ключевых стратегических направлениях: облачные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект. В Span работает более 850 экспертов, которые проектируют, внедряют и обслуживают сложные высокодоступные информационные системы, направленные на повышение безопасности, производительности и конкурентоспособности клиентов. Офис компании Span в Азербайджане был открыт 8 лет и за эти годы компания смогла зарекомендовать себя как надежный поставщик решений в области цифровой трансформации для корпоративных клиентов. Для получения более подробной информации о деятельности Span Azerbaijan, посетите страницу компании в Linkedin.