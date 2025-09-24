Анонсирована игра Yakuza Kiwami 3 — ремейк третьей части серии

На презентации RGG Summit 2025 студия Ryu Ga Gotoku анонсировала Yakuza Kiwami 3 — ремейк третьей части приключенческого экшена Yakuza, который вышел на PlayStation 3 в 2009 году. Разработка идет на движке Dragon Engine, на котором делали последние части серии. Yakuza Kiwami 3, как и прошлые ремейки, получит много сюжетных и геймплейных изменений.

Действие игры развернется в Камуро-тё и на острове Окинава. Разработчики показали дебютный трейлер ремейка с завязкой сюжета. Yakuza Kiwami 3 получит дополнительную кампанию Dark Ties, в которой расскажут о становлении Минэ, главного антагониста игры — спин-офф войдет в состав игры.

Релиз состоится 12 февраля 2026 года. В Steam уже доступна страница ремейка. Стандартное издание стоит $60, а расширенное с дополнительными костюмами, музыкой и персонажами для банды — $75. Игра выйдет на ПК, двух поколениях PlayStation и Xbox, а также Switch 2.

Помимо этого, на презентации напомнили, что Yakuza 0 Director’s Cut выйдет на ПК, PlatStation 5 и Xbox Series X/S уже 8 декабря, также в этот день на консолях выйдут Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2.