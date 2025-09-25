Состоялся релиз хоррора Silent Hill f

Компания Konami выпустила хоррор Silent Hill f — первую новую часть серии с 2012 года. Игра уже доступна для покупки на ПК (Steam, EGS), PS5 и Xbox Series X/S.

Действие Silent Hill f разворачивается в 1960-х годах в японском городе Эбисугаока, который «внезапно оказался окутан туманом и превратился в вязкий кошмар». Главной героине Хинако придется выживать в мрачном месте, сражаясь с монстрами и решая головоломки.

Игра вышла в предварительном доступе 23 сентября, и некоторые уже успели ее пройти. Полное прохождение занимает 12–13 часов. За время предварительного доступа игра получила 87% положительных отзывов в Steam. Игроки, как и критики, похвалили сюжет и атмосферу, но отношение к боевой системе осталось неоднозначным.