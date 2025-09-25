spot_img
25 сентября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыСостоялся релиз хоррора Silent Hill f

Состоялся релиз хоррора Silent Hill f

Silent Hill f

Компания Konami выпустила хоррор Silent Hill f — первую новую часть серии с 2012 года. Игра уже доступна для покупки на ПК (Steam, EGS), PS5 и Xbox Series X/S.

Действие Silent Hill f разворачивается в 1960-х годах в японском городе Эбисугаока, который «внезапно оказался окутан туманом и превратился в вязкий кошмар». Главной героине Хинако придется выживать в мрачном месте, сражаясь с монстрами и решая головоломки.

Игра вышла в предварительном доступе 23 сентября, и некоторые уже успели ее пройти. Полное прохождение занимает 12–13 часов. За время предварительного доступа игра получила 87% положительных отзывов в Steam. Игроки, как и критики, похвалили сюжет и атмосферу, но отношение к боевой системе осталось неоднозначным.

Предыдущая статья
“Sənaye 4.0 Hazırlıq” Proqramına müraciət edən müəssisələrin texnoloji imkanlarının qiymətləndirilməsinə başlanılıb
Следующая статья
Qualcomm представил Snapdragon 8 Elite Gen 5 – «самый быстрый процессор для смартфонов»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,878ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»