Состоялась церемония презентации платформы E-qanun.ai

В рамках сотрудничества Министерства цифрового развития и транспорта и Министерства юстиции запущена платформа E-qanun.ai, которая позволяет осуществлять эффективный поиск в нормативно-правовой базе Азербайджана. Этот продукт искусственного интеллекта, разработанный для реализации «Стратегии развития Азербайджанской Республики в области искусственного интеллекта на 2025–2028 годы», является одной из мер по усилению механизмов обработки естественного языка, указанных в подпункте 8.2.2 Стратегии.

В церемонии презентации приняли участие заместитель министра юстиции Тогрул Гусейнов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Эльмин Мамедов, представители профильных ведомств, юристы и представители СМИ.

Министерство юстиции и Министерство цифрового развития и транспорта совместно определили технические требования для платформы E-qanun.ai. Сама же система была разработана Национальным центром искусственного интеллекта, входящим в структуру AZCON Holding. E-qanun.ai представляет собой поддерживаемую искусственным интеллектом инновационную платформу поиска правовой информации на основе единой электронной базы данных о правовых актах.

Система, предоставляющая пользователям быстрый анализ и точные результаты, направлена на получение оперативных и достоверных ответов на вопросы, возникающие в юридической сфере.

Основная цель платформы — сделать законы более доступными и понятными для всех.

Здесь пользователи могут искать правовую информацию по тексту, смыслу или в гибридной форме, просматривать ее анализ с помощью искусственного интеллекта и историю своих предыдущих поисков в личном кабинете.

База данных платформы включает нормативно-правовые акты, акты нормативного характера, ненормативные правовые акты и официальные тексты.

Основное преимущество системы — анализ результатов поиска с помощью технологий искусственного интеллекта, предоставление пользователю понятной и лаконичной сводки, фильтрация результатов и их хранение в папках.

Платформа также нацелена на упрощение рабочего процесса у юристов и всех, кто работает в смежной сфере.

На следующем этапе планируется внедрение расширенных функций, которые будут соответствовать потребностям пользователей платформы, а также юристов, и еще более упростят их работу.