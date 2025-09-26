spot_img
26 сентября, 2025
Smart-часы Xiaomi Watch S4 вышли на международный рынок

Xiaomi Watch S4

Smart-часы Xiaomi Watch S4 (41 мм) получили глобальную версию. Устройство было представлено в Китае в июне 2025 года. Часы сохранили все ключевые характеристики китайской модели, но цена при этом возросла.

Xiaomi Watch S4 оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей и пиковой яркостью 1500 нит. Часы получили обновленный датчик пульса для более точного измерения сердечного ритма, мониторинг качества сна с 21-дневной программой оптимизации, а также двухдиапазонную GNSS-навигацию. Кроме того, часы умеют измерять температуру кожи для прогнозирования женского цикла. Поддерживается более 150 спортивных режимов, включая плавание и лыжи.

Другие функции — настраиваемые виджеты, удаленное управление камерой смартфона и кнопка SOS для экстренных ситуаций.Гаджет работает под управлением фирменной операционной системы HyperOS 2 и совместим с платформами Suunto и Health Connect. Гаджет работает под управлением прошивки Xiaomi HyperOS 2. Заявленная автономность достигает 8 дней работы при умеренной активности.

На рынке Европы Xiaomi Watch S4 предлагается за €159, а версия с миланским ремешком — за €219.

