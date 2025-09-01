Sony smartfonlarının unikal funksiyası gözlənilmədən ödənişli oldu

Sony mübahisəli addım ataraq Xperia smartfonlarının ən faydalı funksiyalarından birini ödənişli abunə ilə məhdudlaşdırıb. Söhbət cihazı şirkətin kameraları üçün xarici monitor kimi istifadə etmək imkanından gedir — bu, fotoqraflar və operatorlar üçün unikal seçim idi, amma artıq yalnız pullu paketdə mövcuddur.
Monitor & Control tətbiqi Sony kameralarını iOS və ya Android cihazlarına qoşmağa imkan verir, bununla da çoxkameralı görüntü, histoqram və ya waveform kimi alətlərə çıxış təmin olunur. Lakin Xperia smartfonları üçün eksklüziv olan USB vasitəsilə birbaşa qoşulma və minimal gecikmə imkanı, hansı ki, peşəkar çəkiliş üçün həyati vacibdir, indi yalnız abunə ilə əlçatandır — aylıq 4,99 dollar, illik isə 49,99 dollar. Bu qərar artıq istifadəçi icmasında narazılıq doğurub, çünki məhz bu funksiya Xperia modellərini rəqiblərdən fərqləndirirdi.
Əlavə olaraq, məhdudiyyət cihazlara da təsir edib: kabelli rejim indi rəsmi olaraq yalnız Xperia 1 IV və ondan sonrakı flaqmanlarda işləyir, baxmayaraq ki, texniki cəhətdən UVC dəstəyi USB-C Gen 3.2 ilə istənilən cihazda mövcuddur. Bundan başqa, əvvəllər funksiyanı dəstəkləyən USB Type-C-li iPhone və iPad artıq bu imkandan tamamilə məhrum edilib. Alternativ olaraq üçüncü tərəf tətbiqlərindən istifadə etmək olar, amma onlar Sony-nin rəsmi həllinin bütün imkanlarını təqdim etmir.