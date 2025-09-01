Samsung добавил ИИ-помощника Microsoft Copilot в телевизоры и мониторы 2025 года

Компания Samsung объявила о начале внедрения ИИ-помощника Microsoft Copilot в телевизоры и мониторы 2025 года в рамках программы по развитию платформы Samsung Vision AI. Пользователи смогут взаимодействовать с Copilot посредством голосовых команд или пульта дистанционного управления.

ИИ-помощник уже доступен для моделей телевизоров Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro, The Frame, а также смарт-мониторов M7, M8 и M9. Владельцы этих моделей могут задавать Copilot вопросы, связанные с развлечениями, о шоу, которые они смотрят, например, можно узнать о спортсменах во время трансляции или получить рекомендации по фильмам. ИИ может кратко описать эпизоды или сезоны шоу, чтобы зрители могли быстро наверстать упущенное, или предоставить информацию об актерах.

Copilot для телевизоров и мониторов Samsung не ограничивается ответами на развлекательные темы и может отвечать на общие вопросы, как любой другой чат-бот. Если владельцы войдут в свою учетную запись Microsoft, Copilot сможет сохранять историю чатов на всех устройствах для лучшей персонализации и обучения ИИ.

Samsung уточнил, что доступность и конкретные сроки внедрения ИИ-помощника в новых телевизорах и мониторах зависит от региона.