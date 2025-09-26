Xiaomi выпустила ультратонкий пауэрбанк с MagSafe на 5000 мАч, совместимый с четырьмя последними поколениями iPhone

Компания Xiaomi выпустила внешний аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой магнитной зарядки. Производитель отмечает, что аксессуар, получивший название Jinshajiang Power Bank, совместим с последними смартфонами Xiaomi, включая серии Xiaomi 17, Xiaomi 15, Mix Flip 2 и Mix Fold 4, а также с четырьмя последними поколениями iPhone, включая iPhone Air.

Пауэрбанк выполнен в алюминиевом корпусе толщиной 6 мм и весом 98 гр. Для сравнения, MagSafe Battery Pack для iPhone Air заключен в корпус толщиной всего 2,7 мм, но емкость у него меньше — 3149 мАч.

В устройстве используется аккумулятор с кремний-углеродным анодом, содержащим 16% кремния, и графитовым слоем большой площади для отвода тепла. Такая конструкция позволяет повысить плотность энергии, сохраняя при этом тонкий формфактор. Номинальная емкость батареи составляет 4900 мАч (18,58 Втч), а типичная — 5000 мАч (18,95 Втч). Разъем USB-C поддерживает мощность до 22,5 Вт, через магнитную зарядку — до 15 Вт. Можно заряжать одновременно сразу два устройства, через кабель (7,5 Вт) и MagSafe (5 Вт). Кроме того, пауэрбанк продолжает заряжать устройства даже тогда, когда сам подключен к сети для подзарядки.

Xiaomi заявляет о десяти уровнях защиты аккумулятора, включая защиту от перезарядки, перегрева и короткого замыкания. Компания также отметила, что внешний аккумулятор безопасен для перевозки в самолете.

Jinshajiang Power Bank оценивается производителем в $42.