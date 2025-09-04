Şayiə: Sony daha kiçik yaddaşlı yeni PlayStation 5 Digital Edition buraxacaq

Konsol istehsalının bahalaşması fonunda şirkətlər istehsal xərclərini azaltmaq və qiymət artımının qarşısını almaq üçün müxtəlif yollar axtarır. Yeni şayiələrə görə, Sony bu məsələyə qeyri-adi yanaşma tapıb.
Məşhur insayder billbil-kun iddia edir ki, şirkət Avropada PlayStation 5 Digital Edition konsolunun yeni versiyasını satışa çıxaracaq. Yeni modelin kodu CFI-2116 olacaq və o, əvvəlki 1 TB əvəzinə 825 GB SSD ilə təchiz ediləcək (təxminən 700 GB istifadəçi üçün açıq qalacaq — standart PS5 versiyalarında olduğu kimi).
Alıcıların çaşmaması üçün yaddaş həcmi birbaşa qutuda göstəriləcək. Diskli PS5 modellərində isə dəyişiklik edilməyəcək.
Yeni Digital Edition-un qiyməti əvvəlki kimi 499 avro təşkil edəcək. Beləliklə, Sony qiyməti artırmadan istehsal xərclərinə qənaət etməyi planlaşdırır.
Satışların 13 sentyabrda başlaması gözlənilir. Şirkət isə hələlik bu məlumatı şərh etməyib.