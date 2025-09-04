Smart-часы Garmin Fenix 8 Pro получили поддержку сотовой и спутниковой связи

Компания Garmin представила новую серию smart-часов Fenix 8 Pro. Главным новшеством стала поддержка сотовой и спутниковой связи при помощи фирменной технологии InReach.

Часы будут использовать сети LTE-M — они смогут «подключаться к сети, но не получат телефонный номер и не смогут совершать традиционные голосовые вызовы или отправлять SMS». Возможности общения будут ограничены связью с другими владельцами Fenix 8 Pro или пользователями фирменного приложения Garmin Messenger. При подключении к сотовой сети станут доступны 30-секундные голосовые сообщения, обмен данными о местоположении LiveTrack и прогноз погоды в реальном времени. Экстренные вызовы в чрезвычайных ситуациях можно будет отправлять как по спутниковой, так и по сотовой связи через центр Garmin Response.

Для работы функции необходима подписка стоимостью от $7,99 в месяц. Новым пользователям доступна 30-дневная пробная версия. Garmin отмечает, что доступ к сети LTE и спутниковое покрытие гарантируются не во всех странах. Уточнить зоны действия сервиса можно на официальном сайте компании.

Garmin Fenix 8 Pro с OLED-дисплеями будут доступны в двух размерах: 47 и 51 мм. Время автономной работы составит около 27 дней. Цены — $1200 и $1300 соответственно. Отдельно компания выпустит специальную версию с экраном-MicroLED яркостью до 4500 нит. Она будет доступна только в размере 51 мм по цене $2000 и обеспечит до 10 дней автономной работы. Все модели часов поступят в продажу 8 сентября.