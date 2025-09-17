Rabalon və Hikvision “Biznesinizdə Ağıllı Təhlükəsizlik” Tədbirində Müasir Həlləri Tanıtdı

Keçən həftə aparıcı İT inteqratoru Rabalon və qlobal təhlükəsizlik həlləri təminatçısı Hikvision, Marriott Boulevard Hotel Baku-da “Biznesiniz üçün Ağıllı Təhlükəsizlik” adlı birgə tədbir keçirdi. Səhər yeməyi formatında təşkil olunan tədbir, pərakəndə, tikinti və qonaqlama sektorlarının nümayəndələrini bir araya gətirdi və bilik paylaşımı üçün əlverişli mühit yaratdı.
Tədbirin əsas məqsədi bizneslər üçün video müşahidə kameraları, giriş nəzarəti sistemləri və digər müasir təhlükəsizlik həllərini təqdim etmək idi. Rabalon və Hikvision nümayəndələri sistemlərin tətbiq sahələrini, effektivliyini və gündəlik əməliyyatlara verdiyi əlavə dəyəri praktik nümunələrlə göstərdi.
Xüsusi təşkil edilmiş şourum iştirakçılara məhsulları canlı görmək və onların iş prinsiplərini praktik şəkildə öyrənmək imkanı verdi. Bu, təhlükəsizlik həllərinin real iş şəraitində necə işlədiyini nümayiş etdirdi.
Tədbir həm Rabalon və Hikvision arasındakı strateji əməkdaşlığı vurğuladı, həm də iştirakçılar üçün yeni əlaqələr qurmaq və təcrübə mübadiləsi imkanları yaratdı. Müasir təhlükəsizlik həlləri ilə tanışlıq tədbiri həm faydalı, həm də maraqlı etdi.