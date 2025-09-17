spot_img
17 сентября, 2025
H3C Wi-Fi 7 AP получает премию Red Dot: где передовые технологии встречаются с эстетическими инновациями

Red Dot

Недавно точка доступа следующего поколения Wi-Fi 7 от H3C — H3C WA7320i — была удостоена престижной премии Red Dot Award: Product Design 2025. Продукт получил признание за инновационный дизайн, который гармонично сочетает эстетическую привлекательность с практической функциональностью, а также за гибкие варианты развертывания.

В процессе разработки дизайна приоритет был сделан на баланс между визуальной привлекательностью, удобством для пользователя и гармоничной интеграцией в различные пространства, что позволило превратить внешний вид устройства в выражение его технологий и продолжение пользовательского опыта. Одновременно продукт получил дизайн со скрытыми кабельными интерфейсами и встроенными всенаправленными антеннами. Это обеспечивает аккуратный и эстетичный внешний вид, а также значительно упрощает установку. Устройство поддерживает различные варианты монтажа, включая настенное и потолочное крепление, что позволяет широко применять его в самых разных помещениях — конференц-залах, офисах и медицинских учреждениях.

С точки зрения выбора материалов, H3C WA7320i использует металлические компоненты и водоэмульсионное покрытие, что повышает возможности переработки и способствует инициативам по низкоуглеродному развитию. В технологическом плане устройство оснащено двухдиапазонным дизайном с поддержкой четырех потоков и обеспечивает максимальную скорость подключения до 8,647 Гбит/с, а также имеет встроенную поддержку диапазона 6 ГГц. В странах и регионах, где использование спектра 6 ГГц разрешено, этот диапазон может быть активирован напрямую для обеспечения более высокоскоростного и передового сетевого опыта.

Помимо этой индивидуальной продуктовой инновации, H3C сформировала комплексное портфолио продуктов Wi-Fi 7, охватывающее все сценарии применения, включая модели для помещений, уличных условий, высокоплотных зон, настенного монтажа и полностью оптических решений. Эти продукты удовлетворяют требованиям к беспроводному покрытию в самых разных средах и уже внедрены клиентами в таких отраслях, как образование, здравоохранение и производство, ускоряя интеллектуальную модернизацию кампусных сетей.

Для H3C получение премии Red Dot Award является не только высоким признанием индустриального дизайна и технологических инноваций H3C WA7320i, но и подтверждением её устойчивого лидерства в области беспроводных сетей. В условиях тенденции к интеллектуальной модернизации H3C, опираясь на передовые технологии и глубокую отраслевую экспертизу, постоянно стимулирует инновации и достижения в сфере беспроводных технологий.

Смотря в будущее, H3C намерена использовать свои технологические преимущества для ускорения итерации продуктов и совместно с партнёрами продвигать широкое внедрение технологий Wi-Fi 7 в различных отраслях и сценариях, включая здравоохранение, образование и финансовый сектор. Это позволит в полной мере поддержать интеллектуальную трансформацию кампусных сетей и обеспечить высокоскоростной, стабильный и экологичный беспроводной опыт.

