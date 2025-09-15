spot_img
16 сентября, 2025
Представлены smart-очки Meizu StarV Snap

Meizu StarV Snap

На презентации флагманского смартфона Meizu 22 компания представила smart-очки StarV Snap. Вес очков составляет всего 39 гр. Производитель отмечает комфортность при длительном ношении: очки не давят на переносицу и не оставляют следов на коже, а матовое покрытие оправы исключает появление отпечатков пальцев.

Meizu StarV Snap оснащены 12 Мп камерой с углом обзора 109°, диафрагмой f/2,2 и оптикой 5P. Очки поддерживают съемку в формате 720p без ограничений и до 40 минут в 1080p, с возможностью переключения между вертикальным и горизонтальным режимами. Снятые материалы можно моментально публиковать в соцсетях.

 

В основе устройства лежит SoC Snapdragon AR1. Зарядка осуществляется через порт USB-C или комплектный кейс, позволяющий пополнять батарею до девяти раз. Поддерживаются встроенные ИИ-функции: распознавание объектов, ответы на вопросы, синхронный перевод на 12 языков и рекомендации по питанию. Есть голосовое управление. Предусмотрены различные варианты линз — фотохромные, корректирующие и стандартные.

Цена на smart-очки Meizu StarV Snap начинается от $280.

