spot_img
30 сентября, 2025
spot_img
ДомойТелекомНовости операторов«Nar» поддерживает тренировки по боксу среди молодежи, продвигая здоровый образ жизни

«Nar» поддерживает тренировки по боксу среди молодежи, продвигая здоровый образ жизни

Nar

«Nar», предоставляющий доступные мобильные услуги, продолжает продвигать здоровый образ жизни среди подростков посредством занятий боксом. Опираясь на успехи предыдущих лет, компания обеспечила участников всем необходимым спортивным инвентарём, что позволяет им проходить профессиональные тренировки. В рамках сотрудничества с «Baku Fight Lab» тренеры, подготовившие чемпионов Европы и мира, проводят занятия для молодежи из малообеспеченных семей.

Выступая на мероприятии, директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании «Nar» Хёкума Каримова отметила: «Наша цель — поддерживать подростков в формировании здорового образа жизни, достижении успехов в учебе и спорте, а также в развитии сильного характера. Эти тренировки дадут им не только ценные навыки сегодня, но и качества, которые будут полезны в будущем».

Вице-президент клуба «Baku Fight Lab» первый в истории независимого Азербайджана юношеский чемпион мира по боксу Фархад Аджалов подчеркнул: «С помощью этого проекта мы хотим дать детям не только профессиональные боксерские навыки, но и мотивацию к формированию здорового образа жизни и сильного характера. Мы уверены, что эта инициатива сыграет важную роль в их дальнейшем развитии».

В рамках проекта также состоялась мотивационная встреча для молодежи. Спикер — бронзовый призёр Кубка мира, серебряный призёр Исламских игр, многократный чемпион Азербайджана Тамерлан Абдуллаев — поделился с участниками своим опытом и историей успеха, вдохновив их на достижение целей в спорте и жизни.

Как социально ответственная компания, «Nar» сосредотачивает внимание на предоставлении подросткам из малообеспеченных семей широких возможностей для формирования здорового образа жизни. Более подробная информация о других социальных проектах мобильного оператора доступна на сайте nar.az.

Предыдущая статья
Представлены полноразмерные наушники CMF Headphone Pro
Следующая статья
Redmi TV X 2026 — 85-дюймовый телевизор с 4К-экраном 144 Hz для геймеров
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,874ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»