«Nar» поддерживает тренировки по боксу среди молодежи, продвигая здоровый образ жизни

«Nar», предоставляющий доступные мобильные услуги, продолжает продвигать здоровый образ жизни среди подростков посредством занятий боксом. Опираясь на успехи предыдущих лет, компания обеспечила участников всем необходимым спортивным инвентарём, что позволяет им проходить профессиональные тренировки. В рамках сотрудничества с «Baku Fight Lab» тренеры, подготовившие чемпионов Европы и мира, проводят занятия для молодежи из малообеспеченных семей.

Выступая на мероприятии, директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании «Nar» Хёкума Каримова отметила: «Наша цель — поддерживать подростков в формировании здорового образа жизни, достижении успехов в учебе и спорте, а также в развитии сильного характера. Эти тренировки дадут им не только ценные навыки сегодня, но и качества, которые будут полезны в будущем».

Вице-президент клуба «Baku Fight Lab» первый в истории независимого Азербайджана юношеский чемпион мира по боксу Фархад Аджалов подчеркнул: «С помощью этого проекта мы хотим дать детям не только профессиональные боксерские навыки, но и мотивацию к формированию здорового образа жизни и сильного характера. Мы уверены, что эта инициатива сыграет важную роль в их дальнейшем развитии».

В рамках проекта также состоялась мотивационная встреча для молодежи. Спикер — бронзовый призёр Кубка мира, серебряный призёр Исламских игр, многократный чемпион Азербайджана Тамерлан Абдуллаев — поделился с участниками своим опытом и историей успеха, вдохновив их на достижение целей в спорте и жизни.

Как социально ответственная компания, «Nar» сосредотачивает внимание на предоставлении подросткам из малообеспеченных семей широких возможностей для формирования здорового образа жизни. Более подробная информация о других социальных проектах мобильного оператора доступна на сайте nar.az.