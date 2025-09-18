Представлены обновленные smart-очки Ray-Ban Meta Gen 2 и Oakley Meta Vanguard

Компания Meta на конференции Connect 2025, кроме smart-очков Ray-Ban Display со встроенным дисплеем, также показала обновленные Ray-Ban Gen второго поколения и Oakley Vanguard для спортсменов.

У Ray-Ban Meta Gen 2 увеличилось время автономной работы и улучшилось качество видеосъемки. Очки держат заряд в два раза лучше, чем прошлое поколение, автономность выросла с 4 до 8 часов без подзарядки. Зарядный кейс дает 50 % заряда за 20 минут — у первого поколения на это уходили 22 минуты. Кейс дополнительные 48 часов автономной работы вместо прежних 32 часов. Камера теперь позволяет вести видеозапись с разрешением 3K до 3 минут. Есть поддержка 3K/30 fps, 1440p/30fps и 1200p/60 fps. Запись по-прежнему осуществляется в вертикальном положении.

Появилась новая функция «фокус на разговоре», которая усиливает голос говорящего через динамики очков. Осенью с обновлением ПО добавится возможность снимать гиперлапсы и замедленное видео. Эту функцию компания планирует развернуть во всех очках с искусственным интеллектом.

Ray-Ban Meta Gen 2 уже доступны в версиях Wayfarer, Skyler и Headliner по цене $379. При этом первое поколение тоже оставили в продаже — за $299.

Очки Vanguard с линзами Oakley PRIZM получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP67, сверхширокоугольный объектив на 122°, более громкие динамики, а также интеграцию с Garmin. Автономность составляет до 9 часов, зарядный футляр обеспечит до дополнительных 36 часов работы. Как и Ray-Ban Gen 2, Vanguard заряжаются до 50% за 20 минут.

Oakley Meta Vanguard поступят в продажу 21 октября по цене $499.