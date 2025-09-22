Представлена флагманская мобильная платформа MediaTek Dimensity 9500 с ведущим ядром 4,21 GHz

Компания MediaTek представила новую однокристальную систему Dimensity 9500 для флагманов нового поколения. Чип ориентирован на максимальную производительность в играх, работу с ИИ и энергоэффективность. По словам представителей MediaTek, впервые одноядерная производительность CPU сопоставима с флагманскими устройствами Apple.

Dimensity 9500 производится по 3-нм техпроцессу и насчитывает более 30 млрд. транзисторов. В основе процессора лежит восемь ядер: одно суперядро C1-Ultra с частотой до 4,21 GHz, три ядра C1-Premium (3,5 GHz) и четыре производительных ядра C1-Pro (2,4 GHz). Впервые в платформу внедрили набор инструкций матричных операций SME2 (Scalable Matrix Extension 2).

MediaTek подчеркивает, что новая архитектура CPU, основанная на Arm V9.3, обеспечивает существенный прирост производительности. По данным компании, в GeekBench 6.4 новая платформа быстрее Dimensity 9400 на 32% в однопоточном тесте и на 17% — в многопоточном. В однопоточном результат превышает 4000 баллов, что и сравнимо с новой SoC Apple. Заявляется о снижении энергопотребления в многоядерном режиме на 55% и снижении энергопотребления в играх и голосовых вызовах на 30% по сравнению с Dimensity 9400.

В состав Dimensity 9500 вошел графический процессор Arm G1-Ultra MC12, который обеспечивает прирост пиковой производительности на 33% и энергоэффективности на 42%, чего достаточно для рендеринга при 120 fps при трассировке лучей. Есть совместимость с Unreal Engine 5.6 и Vulkan 1.4. Кэш L1 суперядра C1-Ultra увеличен на 100%, кэш L3 увеличен на треть. Всего предусмотрено 16 Mb кэша L3 и 10 Mb системного кэша. Dimensity 9500 работает с памятью LPDDR5X-10 667 и накопителем UFS 4.1 с четырехканальным подключением, что удваивает скорость чтения и записи данных и ускоряет загрузку больших моделей искусственного интеллекта (ИИ) на 40%.

Также в состав SoC вошел новый нейронный процессор NPU 990 Generative AI Engine 2.0 и новый процессор обработки изображений Imagiq 1190. Нейромодуль позволяет быстрее обрабатывать крупные модели и сокращает энергопотребление до 33%, а процессор изображений позволяет снимать фото с разрешением до 200 Мп, поддерживает предварительную обработку RAW-файлов, запись видео 4K при 60 fps в портретном режиме, а также 4K при 120 fps в Dolby Vision со стабилизацией. Встроенный адаптер Wi-Fi 7 на 20% превосходит адаптер Wi-Fi в Dimensity 9400 по скорости передачи данных.

Ожидается, что первые устройства на базе MediaTek Dimensity 9500 представят Vivo (серия X300) и OPPO (Find X9 Pro) в октябре 2025 года.