Исследование Mastercard «Travel Trends 2025»: инновации и аналитика для развития туризма в Азербайджане

В недавно опубликованном отчете Mastercard «Travel Trends 2025» отмечается изменение в поведении путешественников во всем мире. Сегодняшние путешественники отдают предпочтение целенаправленным впечатлениям, включая оздоровление, отдых на природе и культурные мероприятия, а не традиционным экскурсиям. Эта тенденция особенно актуальна в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EEMEA), где все большую популярность приобретают направления, предлагающие глубину и аутентичность.

Туристический ландшафт Азербайджана отражает эти предпочтения. Горные курорты, исторические города и развивающаяся гастрономическая сцена страны привлекают путешественников, ищущих значимых местных впечатлений. Развивающаяся инфраструктура оздоровительного туризма также позволяет стране извлечь выгоду из растущего спроса на восстанавливающие силы путешествия.

Создание условий для более разумных и связанных между собой путешествий

Mastercard поддерживает устойчивый рост туристического сектора Азербайджана за счет сочетания цифровой инфраструктуры, расширения возможностей бизнеса и анализа данных.

Интеграция цифровых платежных решений в отелях, ресторанах, транспорте и развлекательных заведениях для обеспечения беспроблемного и безопасного отдыха посетителей.

Создание незабываемых воспоминаний с помощью бесценных впечатлений в Port Baku Walk.

Расширение возможностей малых и средних предприятий, связанных с туризмом, с помощью инструментов и технологий для лучшего обслуживания международных путешественников и участия в растущей цифровой экономике путем предоставления исследовательских данных Mastercard.

Облегчение трансграничных транзакций с помощью мобильных решений, которые упрощают расходы как для въездных, так и для выездных туристов.

Предоставление аналитических данных о местном рынке для принятия более разумных решений в государственном и частном секторах.



Новые данные: откуда приезжают туристы, куда ездят азербайджанцы и на что они тратят деньги

Анализ трансграничных расходов Азербайджана за вторую половину 2024 года и первую половину 2025 года выявляет несколько примечательных закономерностей:

Расходы азербайджанских путешественников за рубежом

Турция остается самым популярным направлением для азербайджанских туристов, а Стамбул и Дубай — самыми посещаемыми городами. В период с IV квартала 2024 года по I квартал 2025 года расходы в Стамбуле сократились примерно на 20%, а в Дубае выросли более чем на 30%, что свидетельствует об изменении предпочтений путешественников и сезонного спроса.

Расходы иностранных туристов

Турция по-прежнему лидирует как страна, из которой прибывает наибольшее количество туристов в Азербайджан. Во второй половине 2025 года расходы турецких туристов выросли почти на 20%. Другими ключевыми рынками прибытия туристов являются Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Казахстан и Саудовская Аравия, причем Казахстан зафиксировал самый высокий средний размер чека в первом полугодии 2025 года.

Расходы туристов по секторам в Азербайджане

Размещение остается лидирующим сектором по расходам туристов со средней стоимостью билета 133 евро. Однако к первому кварталу 2025 года эта категория пережила снижение доходов примерно на 15%. Напротив, сектор здоровья и косметики продемонстрировал самый сильный рост объема расходов — около 10%.

Следующие шаги

Азербайджан продолжает диверсифицировать свои рынки и укреплять свои позиции в новых регионах, включая Азию и Ближний Восток. Mastercard по-прежнему привержена поддержке этого роста посредством стратегических партнерств, анализа потребительских предпочтений и цифровых технологий, которые помогают привести местные предложения в соответствие с ожиданиями путешественников со всего мира.

Чтобы ознакомиться с полным отчетом Mastercard «Тенденции в сфере туризма 2025», посетите: Travel Trends 2025: Purpose-Driven Journeys | Mastercard Data & Services