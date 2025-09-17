Представлен Wacom One 14 – графический планшет начального уровня

Компания Wacom представила бюджетный графический планшет Wacom One 14, предназначенный для студентов и любителей цифрового творчества.

Wacom One 14 оснащен большим 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1080 пикселей и технологией full fit, которая обеспечивает минимальный зазор между стеклом и матрицей. Экран имеет антибликовое покрытие, защиту от отпечатков пальцев и поддерживает 98% цветового охвата sRGB, что делает его подходящим для профессиональной работы с графикой. Глубина цвета экрана составляет 8 бит, максимальная яркость — 285 нит, а время отклика — 16 мс. Ширина рамок вокруг экрана составляет от 11 до 13 мм. Вес планшета — 750 гр.

В комплект входит стилус Wacom One Standard Pen, который благодаря технологии электромагнитного резонанса, работает без батареи и зарядки. Перо весит 9,9 грамма и поддерживает 4096 уровней чувствительности к нажатию. Устройство также совместимо со стилусами сторонних производителей, включая продукцию брендов Shide Lou, Lingmei и Baile. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB-C. Для работы требуется порт Thunderbolt 3 или выше, либо поддержка режима DP Alt. Планшет может подключаться к устройствам под управлением Windows, Mac и Chrome OS. Хотя устройство может работать без специального программного обеспечения, Wacom рекомендует пользователям установить все доступные драйверы перед его использованием.

Wacom One 14 уже поступил в продажу по цене $299,95.