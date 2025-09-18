DJI представил компактный дрон Mini 5 Pro с 1-дюймовым 50 Мп сенсором

Компания DJI представила дрон Mini 5 Pro, который обеспечивает лучшие результаты съемки, чем более крупный и дорогой DJI Air 3S 2024 года, благодаря улучшенной проработке теней и портретных кадров.

DJI Mini 5 Pro – это первая компактная модель производителя с 1-дюймовым 50 Мп CMOS-сенсором. Для сравнения в Mini 4 Pro – сенсор 1/1,3-дюймовый. Размер сенсора в новом дроне составляет 15,19 × 11,11 мм, то есть он имеет более чем вдвое увеличенную площадь по сравнению с сенсором Mini 4 Pro. 50 Мп датчик обеспечивает 14 ступеней динамического диапазона и обладает расширенным диапазоном чувствительности ISO: 12800 при обычной съемке и 3200 при съемке в режиме HDR.

Время полета на стандартной батарее составляет до 36 минут, а при использовании расширенного аккумулятора, Mini 5 Pro способен продержаться в воздухе 52 минуты, что является рекордом для дронов DJI непромышленного назначения. При этом вес дрона остался в пределах 250 гр. Mini 5 Pro может набирать высоту со скоростью 10 м/с — вдвое быстрее, чем Mini 4 Pro. Скорость горизонтального полета возросла достигает до 67,5 км/ч. Дрон получил усовершенствованную систему обхода препятствий для работы в условиях низкой освещенности с LiDAR, что также позволяет ему «запоминать маршруты полета, обеспечивая безопасный взлет и возвращение даже без спутникового сигнала». Он может снимать видео в формате 4K со скоростью 120 к/сек. Емкость встроенного накопителя составляет 42 Gb. Поддерживается Wi-Fi 6 со скоростью загрузки до 100 Мбайт/с. Также Mini 5 Pro получил режим Med-Tele с фокусным эквивалентом 48 мм, свободный поворот подвеса на 225 градусов и автоматическое включение при раскладывании кронштейнов.

DJI не будет официально продавать Mini 5 Pro в США. В Европе он будет стоить 799 евро, в Канаде – 769 долларов, а в Японии — 106 700 иен. В комплект поставки входят дополнительные аккумуляторы, аксессуары и пульт управления с экраном.