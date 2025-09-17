spot_img
17 сентября, 2025
Epson выпустил лазерный 4K-проектор Lifestudio с акустикой Bose

Epson выпустил лазерный 4K-проектор Lifestudio с акустикой Bose

Epson

Компания Epson выпустила в Европе ультракороткофокусный лазерный проектор Lifestudio Grand 4K UST. Модель, предназначенная для домашнего кинотеатра, как утверждается, обеспечит захватывающие впечатления от игр или просмотра фильмов.

Проектор оснащен лазерным источником света (3LCD) с разрешением 4K и максимальной яркостью до 3600 лм (ISO). Проекционное соотношение варьируется в диапазоне 0,25–0,62:1 (максимальная диагональ 120 дюймов), коэффициент динамической контрастности составляет 5 000 000:1 (поддержка HDR10).

Lifestudio Grand 4K UST работает под управлением Google TV, возможности подключения — Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Также есть два порта HDMI (HDCP 2.3). В игровом режиме время задержки сигнала составляет 20 мс. Для автоматической настройки изображения можно использовать камеру смартфона и приложение Epson Setting Assistant. За качество звука отвечает 2.1-канальная система Sound By Bose мощностью 20 Вт.

Проектор уже поступил в продажу на рынке Европы по цене €2299. Доступные цвета корпуса: Metallic black и Diamond white.

