OPPO представила три модели смартфонов линейки F31 5G с аккумуляторами на 7000 мАч

Компания OPPO представила в Индии новую серию смартфонов среднего уровня F31, в которую вошли три модели: F31 5G, F31 Pro 5G и F31 Pro+ 5G. Все модели получили корпус из аэрокосмического алюминиевого сплава и отличаются высокой прочностью благодаря защите по стандартам IP66/IP68/IP69, имеется сертификация MIL-STD-810H. Кроме того, все смартфоны оснащены емким аккумулятором на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт (от 0 до 58% за 30 минут). Аппараты поддерживают сети 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, есть стереодинамики и встроенный в дисплей оптический сканер отпечатков пальцев. Устройства работают под управлением Android 15 с оболочкой ColorOS 15.0.

Базовая модель OPPO F31 5G оборудована 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2372 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 1400 нит и 100% цветовым охватом DCI-P3. Высокочастотная ШИМ-регулировка до 2160 Hz и защитное стекло DT-Star D+ обеспечивают комфорт для глаз при длительном использовании. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 6300 Energy в сочетании с 8 или 12 Gb оперативной памяти LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2 на 128 или 256 Gb. Модуль основной камеры имеет датчик на 50 Мп (f/1.8, OIS) и сенсор глубины на 2 Мп. Селфи-камера получила разрешение 16 Мп. Габариты составляют 158,16 × 75,02 × 8 мм, вес — 185 гр. В набор ИИ-функций входят AI VoiceScribe для записи звонков в реальном времени и AI Call Assistant для перевода звонков.

Цены: 8/128 Gb — $261, 8/256 Gb — $283. Модель поступит в продажу 27 сентября и будет доступна в цветовых вариантах корпуса: Midnight Blue, Cloud Green и Bloom Red.

OPPO F31 Pro 5G получил такой же экран, как у базовой модели. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300-Energy, объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 — 128 или 256 Gb. Основная камера включает 50 Мп модуль (OmniVision OV50D40, f/1.8, OIS) и вспомогательный на 2 Мп (Galaxy Core 02M1B, f/2.4), разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп (Galaxy Core 32E2, f/2.4). Поддерживается запись видео в формате 4K, возможна подводная съемка без защитного чехла. Среди ИИ-функций – AI Eraser 2.0, AI Unblur, AI Reflection Remover и AI Clarity Enhancer. Габариты устройства — 158,16 × 74,99 × 7,96 мм, вес — 190 гр.

Цены: 8/128 Gb — $306, 8/256 Gb — $329, 12/256 Gb — $351. Смартфон в расцветках Desert Gold и Space Grey поступит в продажу 19 сентября.

OPPO F31 Pro+ 5G оснащен 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800×1280 пикселей, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 1600 нит и защитным стеклом DT-Star D+. Поддерживается 100% охват цветового пространства DCI-P3 и ШИМ до 2160 Hz. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 7300- Energy, объем оперативной памяти LPDDR4X может составлять 8 или 12 Gb, встроенного накопителя UFS 3.1 – 256 Gb. Характеристики камер такие, как у обычной Pro-версии. Габариты и вес: 158,16 × 74,99 × 7,7 мм, 195 гр.

Цены: 8/256 Gb — $374, 12/256 Gb — $397. В продаже с 19 сентября, цвета корпуса: Gemstone Blue, Himalayan White и Festive Pink.