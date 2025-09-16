Alphabet стала четвертой компанией с капитализацией более $3 трлн

spot_img
Материнская компания Google, Alphabet, стала четвертой компанией, которая преодолела порог в $3 трлн. рыночной капитализации. Nvidia, Microsoft и Apple добились этого ранее.

Стоимость акций Alphabet выросли более чем на 4% во время сегодняшней торговой сессии. Рост акций во многом обусловлен недавним решением судебного разбирательства по антимонопольному делу Министерства юстиции США против Google, которое требовало продажу браузера Chrome для обеспечения более высокого уровня конкуренции в сфере интернет-поиска. Судья окружного суда Вашингтона Амит Мехта (Amit Mehta) постановил, что компании не придется продавать Chrome в целях снижения своего доминирующего положения в сегменте онлайн-поиска. Кроме того, на рост акций повлиял успешный квартальный отчет компании.

На этом фоне акции компании показали рекордный рост. С начала года бумаги прибавили более 32%, опередив индекс S&P 500 на 12,5%. Таким образом Alphabet сумела преодолеть рубеж в $3 трлн. рыночной капитализации примерно через 20 лет после того, как акции Google начали торговаться на бирже и чуть более чем через 10 лет после появления холдинга Alphabet. С 2019 года гендиректором Alphabet является Сундар Пичаи (Sundar Pichai), который сменил на этом посту соучредителя компании Ларри Пейджа (Larry Page).

