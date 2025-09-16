Количество загрузок приложения “SİMA İmza” превысило 5 миллионов

Количество загрузок мобильного приложения “SİMA İmza” в течение первых восьми месяцев текущего года увеличилось почти на 2 миллиона и превысило 5 миллионов.

В настоящее время “SİMA İmza” используется в таких сферах, как образование, здравоохранение, налогообложение, таможня, юстиция, занятость, финансы и других. Число учреждений, интегрировавших новую цифровую подпись в свои услуги, приближается к 90.

Только через “mygov ID” можно получить доступ к более чем 200 государственным порталам с использованием “SİMA İmza”. Это предоставляет гражданам удобный, оперативный и надежный доступ к электронными услугам.

О “SİMA İmza”

Цифровая подпись “SİMA İmza” — это инновационное решение нового поколения, разработанное в 2022 году компанией “AzInTelecom”, одной из компаний AZCON Holding. Для получения цифровой подписи нет необходимости обращаться в центры обслуживания или использовать физический носитель. Достаточно загрузить мобильное приложение “SİMA İmza” на смартфон и пройти регистрацию. Данное решение предоставляется гражданам бесплатно. Цифровая подпись «SİMA İmza» доступна для граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и государственных учреждений. Предприниматели и юридические лица могут бесплатно пользоваться предпринимательской подписью в приложении «SİMA İmza» в течение 6 месяцев по промокоду «6AYPULSUZ».