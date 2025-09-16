Apple заявляет, что установка iOS 26 может временно повлиять на время работы аккумулятора

В примечаниях к выпуску iOS 26 компания Apple предупреждает пользователей iPhone, что установка нового программного обеспечения может оказать временное влияние на время работы аккумулятора, что является нормальным явлением.

В новом документе поддержки объясняется, что для крупных обновлений iOS требуется фоновая настройка, например, индексация данных и файлов для поиска, загрузка новых ресурсов и обновление приложений. Кроме того, новые функции могут потребовать больше ресурсов, что приведет к «небольшому влиянию» на производительность и время работы автономной работы.

«Аппаратное и программное обеспечение Apple разработаны совместно для обеспечения высокой производительности и длительного времени автономной работы. По мере добавления новых функций и улучшений, мы можем менять то, как используем наши устройства, по мере того, как вы исследуете и используете эти новые возможности. Вот несколько важных моментов, о которых следует помнить:

Сразу после установки обновления, особенно крупного, вы можете заметить временное влияние на время работы аккумулятора и тепловые характеристики. Это нормально, так как устройству требуется время для завершения процесса настройки в фоновом режиме, включая индексацию данных и файлов для поиска, загрузку новых ресурсов и обновление приложений. Новые функции впечатляют и помогают вам использовать все больше возможностей вашего устройства Apple, хотя некоторые из них могут потребовать дополнительных ресурсов устройства. В зависимости от индивидуальных особенностей использования некоторые пользователи могут заметить небольшое влияние на производительность и/или время автономной работы. Apple постоянно работает над оптимизацией этих функций в обновлениях программного обеспечения, чтобы обеспечить длительное время автономной работы и бесперебойную работу».

После обновления ПО часто поступают жалобы на время работы аккумулятора, поэтому, вероятно, Apple добавила ссылку на новый документ поддержки к релизу iOS 26. Хотя влияние обновлений ПО на время работы аккумулятора уже упоминалось в предыдущих документах поддержки, компания не давала столь явных объяснений возможному разряду аккумулятора после обновлений.