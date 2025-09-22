«Основную миссию HebbCloud видит в поддержке малого и среднего бизнеса»

Компания Huawei Cloud является самым быстрорастущим провайдером облачных сервисов, помогая многочисленным клиентам добиваться устойчивого успеха в бизнесе благодаря своим инновационным решениям. В 2024 году компания продемонстрировала значительный рост, став предпочтительным цифровым партнером для многих компаний, в числе которых более 140 операторов и 500 финансовых учреждений. И сегодня компания ставит искусственный интеллект в качестве основной стратегии. Huawei Cloud преобразует и модернизирует собственные сервисы в интеллектуальные с использованием искусственного интеллекта, в также развивает концепцию «Облако для ИИ», в рамках которой стремится создать лучшую платформу для ускорения развития искусственного интеллекта у своих клиентов. На фоне этих преобразований компания осуществляет экспансию на новые рынки, включая и наш регион. Так, например, в Азербайджане появился первый партнер Huawei Cloud, которым стала компания HebbCloud. Более подробно о преимуществах сервиса и направлениях деятельности молодого интегратора мы попросили рассказать директора HebbCloud Матлуб Гаибову.

— Какие услуги предлагает ваша компания в качестве официального партнера Huawei Cloud?

— На азербайджанском рынке HebbCloud является первым и пока единственным партнером, который предоставляет полный пакет сервисов Huawei Cloud, включая самые передовые решения. Это продукты, охватывающие практически все сферы деятельности — от гибридных облачных платформ для операторов связи до сервисов больших данных и искусственного интеллекта, которые востребованы государственными структурами.

Кроме того, Huawei Cloud предлагает платформу Pangu AI, включающую готовые модели искусственного интеллекта для финансов, транспорта, медицины, ритейла и промышленности. В области финансов Huawei Cloud предоставляет решение Digital Core для замены мэйнфреймов и ускорения модернизации приложений. Финансовое решение для больших данных и финансовая модель Pangu также поддерживают интеллектуальное обслуживание клиентов и интеллектуальный анализ данных. В сфере розничной торговли Huawei Cloud помогает заказчикам создавать интеллектуальные магазины, предоставляющие аналитику данных в режиме реального времени, интеллектуальное прогнозирование заказов и создание цифровых помощников продавцов. Есть среди предложений Huawei Cloud также интеллектуальные интерактивные решения для создания контента и взаимодействия с пользователями с CDN и Cloud Live, Cloud Media Edge и MetaStudio. И это лишь небольшой список предложений Huawei Cloud, так как в рамках конференции MWC 2025 в этом году компания представила на мировом рынке обновленное портфолио облачных сервисов и решений, направленных на ускорение перехода от облачных вычислений к искусственному интеллекту. Эти предложения включают CloudDC Solution, Enterprise IT Cloud Migration Solution, Backup & Disaster Recovery Continuity Center Solution, Large Model Security Solution, Cloud Multilayer Ransomware Protection Solution, GaussDB & TaurusDB, AI Cloud Service, Cloud Search Service, Cloud Device и KooVehicle.

Но для нас особенно важно, что в линейке Huawei Cloud есть и доступные решения для малого и среднего бизнеса. Это могут быть инструменты для интернет-магазинов или сервисов онлайн-торговли, которые сегодня развиваются особенно быстро. Таким образом, мы обеспечиваем доступ к технологиям Enterprise-уровня компаниям любого масштаба. Благодаря нашему статусу официального партнера в Азербайджане, мы можем заниматься проектированием решений и планированием архитектуры на базе Huawei Cloud, осуществлять бесшовную миграцию данных заказчиков из локальной среды в облако, обеспечивая реализацию и оптимизацию проектов. На нашей компании также лежат обязательства по полной поддержке клиентов в режиме 24/7. И все эти возможности гарантирует команда наших сертифицированных инженеров.

— В чем заключаются основные преимущества Huawei Cloud по сравнению с другими известными облачными сервисами?

— Безусловными преимуществами внедрения Huawei Cloud являются сокращение расходов на IТ-инфраструктуру, масштабируемость ресурсов, доступ к передовым моделям искусственного интеллекта для самых разных отраслей, гибкость, широкая экосистема сервисов, а также высокая надежность благодаря вертикально-интегрированной разработке от чипа до облака, что обеспечивает быстрое восстановление после сбоев. Кроме того, Huawei Cloud гарантирует, что персональные данные будут защищены в соответствии с действующими законами и нормативными актами страны, предоставляя пользователям инструменты для защиты своих данных, такие как двухфакторная аутентификация и контроль над своими данными через веб-интерфейс или мобильное приложение.

Немалую роль в росте популярности Huawei Cloud играет также ценовая политика компании, которая предлагает очень доступные варианты подписки на собственные услуги и высочайший уровень сервиса в рамках заявленной стоимости. Плюсом для нашего региона, и Азербайджана в частности, является и то, что Huawei Cloud занимает значительные позиции на азиатском облачном рынке благодаря близкому расположению своих дата-центров, в то время как другие крупные провайдеры, такие как AWS и Azure, базируются на Западе. Так, например, ближайший к нам дата-центр Huawei Cloud расположен в Стамбуле, что гарантирует высокую скорость доступа к облачным сервисам. В братской Турции компания тесно сотрудничает с такими крупными компаниями, как Turkcell и Koç Holdinq, что является не только доказательством надежности и инновационности их сервисов, но и прекрасной рекомендацией для наших заказчиков.

— Как HebbCloud позиционирует себя на рынке?

— Основное направление нашей деятельности — мультиоблачные решения и цифровизация бизнеса. И я повторюсь, что ключевое отличие HebbCloud заключается в том, что мы сознательно сосредоточены на поддержке малого и среднего бизнеса, которому зачастую недоступны современные IT инструменты. Мы стремимся сделать технологии Enterprise-уровня понятными, доступными и экономически оправданными для компаний любого масштаба.

Мы помогаем заказчикам оптимизировать IT инфраструктуру, сокращать расходы и ускорять процессы цифровой трансформации. В портфеле HebbCloud — мультиоблачные архитектуры, инструменты для оптимизации IT ресурсов, услуги хостинга, управляемые сервисы и решения по обеспечению киберустойчивости. Мы предлагаем не просто продукты, а полный цикл поддержки — от аудита и архитектурного проектирования до эксплуатации и сопровождения в режиме 24/7.

HebbCloud строит долгосрочные отношения с клиентами, уделяя особое внимание гибкости и персональному подходу. Для нас важно не только внедрить технологию, но и помочь бизнесу вырасти с ее помощью. Именно поэтому мы видим свою миссию в том, чтобы малый и средний бизнес имел доступ к передовым инструментам цифровизации, а с ростом таких компаний будем расти и мы.