19 сентября, 2025
OpenAI добавила в ChatGPT функцию выбора глубины анализа запросов

ChatGPT

Компания OpenAI внедрила в чат-бот ChatGPT новые режимы мышления: Light, Standard, Extended и Heavy. Настройка определяет, как ИИ будет обрабатывать поставленную пользователем задачу — скорость ответа и глубина исследований.

Режим Light самый быстрый, Standard предлагает сбалансированный подход между скоростью и качеством, Extended (ранее использовавшийся по умолчанию) требует немного больше времени для обработки, а Heavy предоставляет самые детализированные и глубокие ответы, но делает это дольше всех. Выбранный режим сохраняется для последующих сессий, пока пользователь его не изменит.

Доступ к новой функции получили только платные пользователи ChatGPT — варианты Light и Heavy доступны только подписчикам тарифа Pro. Управлять уровнем глубины пока можно только в веб-версии ChatGPT.

