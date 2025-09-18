OpenAI добавила в ChatGPT функцию выбора глубины анализа запросов

Компания OpenAI внедрила в чат-бот ChatGPT новые режимы мышления: Light, Standard, Extended и Heavy. Настройка определяет, как ИИ будет обрабатывать поставленную пользователем задачу — скорость ответа и глубина исследований.
We’ve heard your feedback that GPT-5 Thinking can sometimes take longer than you’d like. Now Plus, Pro, and Business users can set the pace to match the moment.
Select GPT-5 with Thinking in ChatGPT on web to toggle thinking time in the message composer.
— Plus, Pro, Business… pic.twitter.com/esiks4jy8k
— OpenAI (@OpenAI) September 17, 2025
Режим Light самый быстрый, Standard предлагает сбалансированный подход между скоростью и качеством, Extended (ранее использовавшийся по умолчанию) требует немного больше времени для обработки, а Heavy предоставляет самые детализированные и глубокие ответы, но делает это дольше всех. Выбранный режим сохраняется для последующих сессий, пока пользователь его не изменит.
Доступ к новой функции получили только платные пользователи ChatGPT — варианты Light и Heavy доступны только подписчикам тарифа Pro. Управлять уровнем глубины пока можно только в веб-версии ChatGPT.