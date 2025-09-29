Нужен NAS для мультимедиа? Выбирайте QNAP!

Если вам надоело постоянно переносить огромные видеофайлы между внешними дисками или вы уперлись в лимит локальной памяти своего компьютера, то самое время задуматься о покупке NAS. Независимо от того, работаете ли вы в одиночку или в небольшой студии, NAS поможет значительно улучшить процесс видеомонтажа, упорядочить совместную работу и построить стратегию резервного копирования. В портфолио компании QNAP, имеющей более чем 20-летний опыт развития инноваций в области сетевых хранилищ, есть устройства для творческих профессионалов, включая как бюджетные варианты, так и высокопроизводительные модели, способные спокойно справляться с обработкой видео в форматах 4K, 6K и даже 8K. NAS от QNAP — это хранилище, которое никогда не замедлит ваше творчество!

NAS, который выбирают создатели контента

QNAP NAS — это централизованное, быстрое и безопасное хранилище, которое не просто вмещает много данных. Такие функции, как удаленный доступ, резервное копирование и инструменты для совместной работы, делают его более интеллектуальным, чем традиционные внешние накопители. В отличие от них NAS обеспечивает более объемное масштабируемое хранилище, к которому можно получить доступ с нескольких устройств без необходимости прямого подключения или переноса данных. NAS также является вашим личным облаком. Именно по этим причинам NAS выбирают фотографы и видеографы, которые работают как самостоятельно, так и в составе творческих студий. Так, например, NAS предоставляет возможность создания центрального архива своих файлов с доступом к ним в любое время и из любого места. Студии найдут преимущества от использования NAS в оптимизации совместной работы — от съемок на площадке до постпродакшена. И для всех представителей творческих профессий NAS является инструментом для создания высокоскоростного и эффективного хранилища большой емкости, которое будет бесперебойно работать со всей командой, обеспечивая вас функционалом для резервного копирования и обмена данными, а также защищая все ваши файлы от программ-вымогателей и прочих киберугроз.

За что творческие профессионалы любят QNAP?

От импорта отснятого материала до архивации готовых проектов, QNAP NAS поддерживает каждый этап вашего творческого процесса, предоставляя широчайший спектр дополнительных возможностей:

Работайте локально и синхронизируйтесь.

Простота совместного использования файлов и папок — одна из основных ценностей QNAP. Вы можете использовать NAS в качестве корпоративного файлового сервера, который работает с оборудованием всех производителей и большинством программных платформ. Для этого достаточно настроить общие папки для оптимизации совместной работы больших команд с помощью расширенных настроек разрешений. Такой инструмент, как File Station позволяет пользователям безопасно находить, управлять и обмениваться файлами, получая прямой доступ к мультимедиа, что идеально для централизованного управления файлами. Также вы можете беспрепятственно настроить доступ к необходимым данным для внешних партнеров с помощью Qsync. С Qsync все работают локально, а файлы автоматически синхронизируются с NAS. Изменения, внесенные одним редактором, появляются на устройствах всех пользователей за считанные секунды.

Поиск любого файла за считанные секунды.

Qsirch — это встроенная поисковая система на базе искусственного интеллекта, которая помогает находить файлы, хранящиеся на вашем NAS, на основе их имен, метаданных и типа содержимого, существенно сокращая время на их поиск. Вы можете мгновенно найти именно то, что вам нужно, — даже в архивах за несколько лет.

Qsirch — это встроенная поисковая система на базе искусственного интеллекта, которая помогает находить файлы, хранящиеся на вашем NAS, на основе их имен, метаданных и типа содержимого, существенно сокращая время на их поиск. Вы можете мгновенно найти именно то, что вам нужно, — даже в архивах за несколько лет. Трехуровневая защита.

Центр безопасности QNAP не только сэкономит ваше время, но и обеспечит спокойствие за счет интеграции различных функций безопасности. Настроив такие дополнительные параметры, как блокировка IP-адресов, безопасные сертификаты, политики паролей и многое другое, а также подключив доступные на данный момент приложения Malware Remover, McAfee Antivirus и брандмауэр QuFirewall, вы сможете обеспечить беспрецедентную защиту своего NAS от программ-вымогателей и прочих типов киберугроз.

Центр безопасности QNAP не только сэкономит ваше время, но и обеспечит спокойствие за счет интеграции различных функций безопасности. Настроив такие дополнительные параметры, как блокировка IP-адресов, безопасные сертификаты, политики паролей и многое другое, а также подключив доступные на данный момент приложения Malware Remover, McAfee Antivirus и брандмауэр QuFirewall, вы сможете обеспечить беспрецедентную защиту своего NAS от программ-вымогателей и прочих типов киберугроз. Облако на ваш вкус.

Подключайте не только Google Drive и OneDrive, но и Dropbox, Box, Wasabi и другие сервисы. И обязательно попробуйте фирменный облачный сервис myQNAPcloud Storage, который прост в использовании и является прекрасно масштабируемым местом резервного копирования для всех пользователей QNAP NAS.

Подключайте не только Google Drive и OneDrive, но и Dropbox, Box, Wasabi и другие сервисы. И обязательно попробуйте фирменный облачный сервис myQNAPcloud Storage, который прост в использовании и является прекрасно масштабируемым местом резервного копирования для всех пользователей QNAP NAS. Простое масштабирование и легкое обновление.

Добавляйте диски, увеличивайте емкость или переносите данные на новый NAS без потери данных. Гибкие функции перестройки и миграции RAID обеспечат бесперебойность вашего рабочего процесса по мере роста хранилища.

NAS от QNAP — это передовое оборудование, которое задает стандарты в индустрии. От моделей начального уровня с портами 2.5GbE до моделей высокого класса с поддержкой 10GbE и 25GbE (встроенных или с возможностью модернизации), QNAP обеспечивает исключительные возможности подключения. Некоторые модели даже оснащены портами Thunderbolt для сверхбыстрой передачи данных. На передней и задней панели NAS также расположены порты USB Type-A и Type-C для гибкого подключения разнообразных устройств. Хотите продемонстрировать свою работу заказчику? Просто выведите изображения или видео в формате 4K напрямую через HDMI. Хотите расширить возможности? Слоты PCIe позволяют добавить дополнительную функциональность, а слоты M.2 поддерживают твердотельные накопители NVMe для создания сверхбыстрых томов хранения.

NAS для построения вашего творческого процесса

Получить больше информации о том, как NAS от QNAP помогают обеспечить быструю, организованную и безопасную работу, а также познакомиться с примерами реализации этих процессов в творческих студиях с мировым именем, вы можете по этой ссылке. В качестве же рекомендуемых моделей мы предлагаем рассмотреть следующие NAS: