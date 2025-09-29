«Лаборатория Касперского»: в даркнете предлагают услуги по созданию видео- и аудиодипфейков в режиме реального времени

Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили на теневых площадках объявления с предложениями по созданию видео- и аудиодипфейков в реальном времени. Судя по опубликованным сообщениям, стоимость услуги зависит от сложности поддельного контента и его длительности и начинается от 50 долларов США для видео и от 30 долларов США для голосового. К таким выводам специалисты пришли после анализа нескольких русскоязычных и англоязычных ресурсов — с помощью Kaspersky Digital Footprint Intelligence. Об этом представители компании рассказали в рамках конференции Kaspersky CyberSecurity Weekend 2025 в Минске.

Специалисты «Лаборатории Касперского» ранее уже обнаруживали на теневых площадках предложения по созданию дипфейков. Однако теперь злоумышленники предлагают генерацию поддельного голосового и визуального контента в режиме реального времени, причём стоимость таких услуг изменилась в меньшую сторону. В найденных объявлениях предлагаются разные варианты: замена лица в режиме реального времени при общении через платформу для проведения видеоконференций или мессенджер; замена лица для прохождения верификации; подмена изображения с камеры на телефоне или виртуальном устройстве.

«На теневых площадках мы видим не только объявления с предложениями „дипфейк-как-услуга“, но и спрос на такие услуги. Злоумышленники активно интересуются и уже используют в своей деятельности ИИ-сервисы. При этом в даркнете мы видим и более сложные инструменты: вредоносные большие языковые модели, созданные с нуля, без использования общеизвестных LLM, и работающие локально. Несмотря на то, что такие технологии не создают принципиально новые киберугрозы, они могут значительно расширять возможности атакующих. В таких условиях экспертам по кибербезопасности нужно прикладывать серьёзные усилия, чтобы противостоять злоумышленникам. Как ни парадоксально, но одно из возможных направлений для развития — также использовать ИИ-решения для повышения продуктивности ИБ-специалистов и эффективности защитных решений», — комментирует Игорь Кузнецов, директор Kaspersky GReAT.

Авторы сообщений, по их словам, также готовы предоставить программы, которые позволяют синхронизировать губы человека на видео с любым текстом, даже на иностранных языках, и инструменты для клонирования голоса, изменения тона и тембра в соответствии с желаемой эмоцией. Однако эксперты по кибербезопасности не исключают, что значительная часть опубликованных объявлений — это скам, цель которого — выманить деньги заинтересовавшихся покупателей.

«В Азербайджане мы также наблюдаем рост интереса к технологиям дипфейков — как со стороны обычных пользователей, так и со стороны злоумышленников. Подобные сервисы могут использоваться не только для кибермошенничества, но и для атак на репутацию компаний или отдельных людей. Поэтому крайне важно, чтобы и бизнес, и пользователи знали об этой угрозе и умели критически относиться к цифровому контенту. Современные решения по кибербезопасности позволяют выявлять такие манипуляции и защищать от возможных последствий», — отметил Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Для защиты от информационных угроз «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям:

проверьте, какие меры кибербезопасности действуют в вашей компании; речь не только о защитных решениях, но и о том, какими навыками обладают IT-специалисты. Используйте Kaspersky Threat Intelligence, чтобы понимать, какие угрозы могут нести опасность бизнесу;

убедитесь, что сотрудники знают, что такое дипфейки и почему это серьёзная угроза, регулярно проводите соответствующее обучение тому, как их распознать. Платформа Kaspersky Automated Security Awareness помогает повышать уровень цифровой грамотности;

обучайте сотрудников основным признакам дипфейков: дёрганные движения, изменение освещения от одного кадра к другому, изменение тона кожи, странное моргание или его полное отсутствие, движение губ плохо синхронизировано с речью, искажения на изображении, видео намеренно закодировано с пониженным качеством и снято при плохом освещении.

О Kaspersky GReAT

Глобальный центр исследований и анализа угроз Kaspersky GReAT основан в 2008 году. Его задача — выявлять APT-атаки, кампании кибершпионажа, вредоносное ПО, программы-вымогатели и тренды в киберпреступности по всему миру. Сегодня в команде Kaspersky GReAT более 40 экспертов, работающих по всему миру: в Европе, России, Северной и Южной Америке, Азии, на Ближнем Востоке. Талантливые профессионалы в сфере кибербезопасности играют ведущую роль в исследовании вредоносного ПО и создании инновационных методов борьбы с ним. Их богатый опыт, мотивация и любознательность способствуют эффективному обнаружению и анализу киберугроз.