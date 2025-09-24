Не доверяй, а проверяй: как защититься от мошеннических писем

Сегодня злоумышленники всё чаще используют фишинг и скам в электронной почте, маскируясь под официальные письма банков, сервисов или даже работодателей. Такие сообщения могут содержать ссылки на фальшивые сайты, просьбы ввести личные данные или открыть вложения с вредоносным ПО.

Чтобы не стать жертвой, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

Не переходить по ссылкам и не открывать вложения из подозрительных писем.

Критически оценивать входящие сообщения, даже если они выглядят правдоподобно.

Проверять адрес отправителя — мошенники часто используют похожие домены.

Использовать двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.

Устанавливать надёжное защитное ПО на компьютер и смартфон, чтобы оно автоматически выявляло фишинговые атаки.

Проверять ссылки перед переходом: наведите курсор мыши или зажмите ссылку на смартфоне, чтобы увидеть реальный адрес.

Перепроверять отправителя другими способами — например, связавшись с ним через мессенджер или по телефону.