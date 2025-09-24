Не доверяй, а проверяй: как защититься от мошеннических писем

Сегодня злоумышленники всё чаще используют фишинг и скам в электронной почте, маскируясь под официальные письма банков, сервисов или даже работодателей. Такие сообщения могут содержать ссылки на фальшивые сайты, просьбы ввести личные данные или открыть вложения с вредоносным ПО.
Чтобы не стать жертвой, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:
- Не переходить по ссылкам и не открывать вложения из подозрительных писем.
- Критически оценивать входящие сообщения, даже если они выглядят правдоподобно.
- Проверять адрес отправителя — мошенники часто используют похожие домены.
- Использовать двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.
- Устанавливать надёжное защитное ПО на компьютер и смартфон, чтобы оно автоматически выявляло фишинговые атаки.
- Проверять ссылки перед переходом: наведите курсор мыши или зажмите ссылку на смартфоне, чтобы увидеть реальный адрес.
- Перепроверять отправителя другими способами — например, связавшись с ним через мессенджер или по телефону.
«Киберпреступники становятся всё изобретательнее: они используют персонализированные письма и даже подделывают официальные документы, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Поэтому важно не только повышать цифровую грамотность, но и использовать современные технологии защиты, которые помогают распознать фишинг и скам», — отметил Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.