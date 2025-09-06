spot_img
6 сентября, 2025
«Nar» поддерживает просветительские мероприятия для детей

Nar

Оператор «Nar», известный своими доступными услугами, поддержал проект “Hüquqlarınla parla” (Блистай своими правами!). Инициатива направлена на повышение осведомлённости детей о своих правах и содействие их здоровому развитию.

В рамках проекта в бакинских школах были проведены интерактивные занятия для учеников на темы правовые аспекты безопасной интернет-среды, способы защиты от вредных привычек, важность здорового образа жизни и вопросы кибербезопасности. В завершение участники прошли тестирование, чтобы на практике закрепить полученные знания.

Директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar Хокума Керимова отметила: «В «Nar» в соответствии с образовательным направлением нашей стратегии корпоративной социальной ответственности, мы считаем крайне важным, чтобы дети знали свои права и росли в безопасной среде. Данная инициатива помогает школьникам приобрести знания и навыки, необходимые для того, чтобы стать активными членами нашего общества».

Следует отметить, что инициатива «Блистай своими правами!» реализована в сотрудничестве «Nar» и Регионального общественного объединения развития (RİİB). Совместно с партнёрами мобильный оператор продолжает осуществлять устойчивые социальные проекты, направленные на обеспечение доступности образования, равных возможностей и развитие инклюзивного общества.

Подробную информацию о социальных проектах «Nar» и возможностях для сотрудничества можно найти на сайте nar.az.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

