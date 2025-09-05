OpenAI разрабатывает платформу для поиска работы на базе ИИ

Компания OpenAI анонсировала разработку собственной платформы для поиска работы и подбора персонала на базе искусственного интеллекта. Подобная платформа может стать конкурентом сети профессиональных контактов LinkedIn, которая принадлежит Microsoft. Проект носит рабочее название OpenAI Jobs Platform и будет запущен к середине 2026 года.

О новом проекте сообщила генеральный директор OpenAI по приложениям Фиджи Симо. Она отметила, что ИИ будет находить идеальное соответствие между потребностями компаний и возможностями сотрудников. Кроме того, сервис предоставит малому бизнесу и местным органам власти специальную возможность доступа к лучшим специалистам в области ИИ.

Также компания запустит фирменную программу обучения и сертификации, которая позволит выпускникам OpenAI Academy лучше применять ИИ в своей профессиональной деятельности. Свою квалификацию смогут повысить представители самого разного уровня. Чат-бот ChatGPT в режиме обучения будет применяться для взаимодействия со слушателями курсов. Пилотную версию сертификации планируется запустить в конце 2025 года.